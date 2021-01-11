https://ria.ru/20210111/pakhmutova-1592546363.html

Пахмутова и Добронравов выписались из больницы после COVID-19

Пахмутова и Добронравов выписались из больницы после COVID-19

Композитор Александра Пахмутова и ее муж поэт-песенник Николай Добронравов выписались из больницы после перенесенного коронавируса, сообщил РИА Новости друг... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:09

2021-01-11T12:09

2021-01-11T12:12

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова и ее муж поэт-песенник Николай Добронравов выписались из больницы после перенесенного коронавируса, сообщил РИА Новости друг творческой четы.Ранее близкая знакомая семьи сообщала, что в конце декабря заболевших коронавирусом Пахмутову и Добронравова госпитализировали, на тот момент они чувствовали себя хорошо."Да, выписали", - сказал собеседник агентства, добавив, что у них все хорошо.Советский и российский композитор Александра Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, в ноябре ей исполнился 91 год. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов (92 года) написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590508418.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, николай добронравов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александра пахмутова, общество