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https://ria.ru/20210111/pakhmutova-1592546363.html
Пахмутова и Добронравов выписались из больницы после COVID-19
Пахмутова и Добронравов выписались из больницы после COVID-19
Композитор Александра Пахмутова и ее муж поэт-песенник Николай Добронравов выписались из больницы после перенесенного коронавируса, сообщил РИА Новости друг... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:09
2021-01-11T12:12
новости культуры
николай добронравов
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александра пахмутова
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова и ее муж поэт-песенник Николай Добронравов выписались из больницы после перенесенного коронавируса, сообщил РИА Новости друг творческой четы.Ранее близкая знакомая семьи сообщала, что в конце декабря заболевших коронавирусом Пахмутову и Добронравова госпитализировали, на тот момент они чувствовали себя хорошо."Да, выписали", - сказал собеседник агентства, добавив, что у них все хорошо.Советский и российский композитор Александра Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, в ноябре ей исполнился 91 год. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов (92 года) написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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новости культуры, николай добронравов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александра пахмутова, общество

Пахмутова и Добронравов выписались из больницы после COVID-19

12:09 11.01.2021 (обновлено: 12:12 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова и ее муж поэт-песенник Николай Добронравов выписались из больницы после перенесенного коронавируса, сообщил РИА Новости друг творческой четы.
Ранее близкая знакомая семьи сообщала, что в конце декабря заболевших коронавирусом Пахмутову и Добронравова госпитализировали, на тот момент они чувствовали себя хорошо.
Николай Добронравов и Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 10:22Распространение нового коронавируса
Друг семьи Пахмутовой и Добронравова рассказала об их самочувствии
"Да, выписали", - сказал собеседник агентства, добавив, что у них все хорошо.
Советский и российский композитор Александра Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, в ноябре ей исполнился 91 год. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов (92 года) написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаНовости культурыНиколай ДобронравовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александра ПахмутоваОбщество
 
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