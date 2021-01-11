https://ria.ru/20210111/otstavka-1592510024.html

Глава Якутии заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее отставку

Глава Якутии заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее отставку

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой ее решение об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T04:24

2021-01-11T04:24

2021-01-11T07:17

отставка сарданы авксентьевой

республика саха (якутия)

россия

сардана авксентьева

евгений григорьев

айсен николаев

якутск

общество

политика

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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой ее решение об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.Как отметил Николаев, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев.Глава республики пожелал Авксентьевой скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что мэр Якутска заявила, что подаст в понедельник, 11 января, заявление об отставке из-за ухудшения состояния здоровья.Авксентьева заступила на пост мэра Якутска в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20201215/reshenie-1589331727.html

республика саха (якутия)

россия

якутск

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отставка сарданы авксентьевой, республика саха (якутия), россия, сардана авксентьева, евгений григорьев, айсен николаев, якутск, общество, политика