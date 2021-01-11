https://ria.ru/20210111/otstavka-1592510024.html
Глава Якутии заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее отставку
Глава Якутии заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее отставку
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой ее решение об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:24
2021-01-11T04:24
2021-01-11T07:17
отставка сарданы авксентьевой
республика саха (якутия)
россия
сардана авксентьева
евгений григорьев
айсен николаев
якутск
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156193/13/1561931303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5110c4219edfca281ea8b3b4517c8f67.jpg
ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой ее решение об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.Как отметил Николаев, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев.Глава республики пожелал Авксентьевой скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что мэр Якутска заявила, что подаст в понедельник, 11 января, заявление об отставке из-за ухудшения состояния здоровья.Авксентьева заступила на пост мэра Якутска в сентябре 2018 года.
https://ria.ru/20201215/reshenie-1589331727.html
республика саха (якутия)
россия
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156193/13/1561931303_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_26531b848dcca934b85138d088f042d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отставка сарданы авксентьевой, республика саха (якутия), россия, сардана авксентьева, евгений григорьев, айсен николаев, якутск, общество, политика