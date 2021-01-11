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Глава Якутии заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее отставку
Глава Якутии заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее отставку
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой ее решение об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:24
2021-01-11T07:17
отставка сарданы авксентьевой
республика саха (якутия)
россия
сардана авксентьева
евгений григорьев
айсен николаев
якутск
общество
политика
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой ее решение об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.Как отметил Николаев, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев.Глава республики пожелал Авксентьевой скорейшего выздоровления.Ранее сообщалось, что мэр Якутска заявила, что подаст в понедельник, 11 января, заявление об отставке из-за ухудшения состояния здоровья.Авксентьева заступила на пост мэра Якутска в сентябре 2018 года.
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отставка сарданы авксентьевой, республика саха (якутия), россия, сардана авксентьева, евгений григорьев, айсен николаев, якутск, общество, политика

Глава Якутии заявил, что обсуждал с Авксентьевой ее отставку

04:24 11.01.2021 (обновлено: 07:17 11.01.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой ее решение об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.

"Мы с ней это обсуждали, и я её понимаю. Для любого человека приоритетным является семья и здоровье. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа", - рассказал глава республики на своей странице в Instagram.

Как отметил Николаев, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев.
Глава республики пожелал Авксентьевой скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что мэр Якутска заявила, что подаст в понедельник, 11 января, заявление об отставке из-за ухудшения состояния здоровья.
Авксентьева заступила на пост мэра Якутска в сентябре 2018 года.
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Отставка Сарданы АвксентьевойРеспублика Саха (Якутия)РоссияСардана АвксентьеваЕвгений ГригорьевАйсен НиколаевЯкутскОбществоПолитика
 
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