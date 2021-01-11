https://ria.ru/20210111/otdykh-1592571512.html

Эксперты рассказали, куда в январе едут отдыхать россиянки с детьми

Эксперты рассказали, куда в январе едут отдыхать россиянки с детьми

Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города популярны для путешествий у женщин с детьми в январе, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:25

2021-01-11T14:25

2021-01-11T14:25

куда поехать

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нижний новгород

москва

краснодарский край

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города популярны для путешествий у женщин с детьми в январе, сообщает Tvil.ru. Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) жилья для отдыха с 10 по 31 января 2021 года.В первую десятку вошли Ялта, Симферополь, Мисхор и Севастополь в Крыму, Сочи в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Пермь.По статистике сервиса, туристки бронируют поездки с детьми в январе на период от одной до девяти ночей и тратят на жилье от 1,7 до 6,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть женщине с детьми в январе в Перми и Нижнем Новгороде, дороже – в Москве.

https://ria.ru/20210108/murmansk-1591435414.html

нижний новгород

москва

краснодарский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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