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https://ria.ru/20210111/otdykh-1592571512.html
Эксперты рассказали, куда в январе едут отдыхать россиянки с детьми
Эксперты рассказали, куда в январе едут отдыхать россиянки с детьми
Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города популярны для путешествий у женщин с детьми в январе, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:25
2021-01-11T14:25
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нижний новгород
москва
краснодарский край
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города популярны для путешествий у женщин с детьми в январе, сообщает Tvil.ru. Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) жилья для отдыха с 10 по 31 января 2021 года.В первую десятку вошли Ялта, Симферополь, Мисхор и Севастополь в Крыму, Сочи в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Пермь.По статистике сервиса, туристки бронируют поездки с детьми в январе на период от одной до девяти ночей и тратят на жилье от 1,7 до 6,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть женщине с детьми в январе в Перми и Нижнем Новгороде, дороже – в Москве.
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куда поехать, отдых, туризм, туристы, новости - туризм, нижний новгород, москва, краснодарский край, дети

Эксперты рассказали, куда в январе едут отдыхать россиянки с детьми

14:25 11.01.2021
 
© Фото : Администрация г.Нижнего НовгородаНижний Новгород зимой
Нижний Новгород зимой - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : Администрация г.Нижнего Новгорода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие города популярны для путешествий у женщин с детьми в январе, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) жилья для отдыха с 10 по 31 января 2021 года.
В первую десятку вошли Ялта, Симферополь, Мисхор и Севастополь в Крыму, Сочи в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Пермь.
По статистике сервиса, туристки бронируют поездки с детьми в январе на период от одной до девяти ночей и тратят на жилье от 1,7 до 6,2 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего отдохнуть женщине с детьми в январе в Перми и Нижнем Новгороде, дороже – в Москве.
Северное сияние в городе Апатиты Мурманской области, Хибины. 2020 - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 08:00Туризм
Город на краю земли. Как отдыхать в Мурманске
 
Туризмкуда поехатьОтдыхТуризмтуристыНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваКраснодарский крайДети
 
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