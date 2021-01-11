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Россияне рассказали, как любят отдыхать зимой
Россияне рассказали, как любят отдыхать зимой
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервизом, рассказали, какой вид зимнего досуга любят больше всего, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:45
2021-01-11T18:45
2021-01-11T18:45
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервизом, рассказали, какой вид зимнего досуга любят больше всего, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1732 пользователей и выяснили, что наибольшую радость им приносят прогулки по зимнему городу или лесу. Так ответила четверть путешественников. Примерно столько же (24 процента) туристов голосуют за активный отдых: катание на коньках, лыжах, санках.Каждый пятый респондент, напротив, предпочитает "лежать на диване" и "ничего не делать". Еще 13 процентов опрошенных назвали любимым видом досуга в холодное время года просмотр фильмов и сериалов.Каждый десятый пользователь связывает зимний отдых с гастрономией, шесть процентов стараются посетить друзей и родственников, а два процента рассказали, что расслабляются, играя в снежки и делая снеговиков.
https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html
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туристы, отдых, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервизом, рассказали, какой вид зимнего досуга любят больше всего, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1732 пользователей и выяснили, что наибольшую радость им приносят прогулки по зимнему городу или лесу. Так ответила четверть путешественников.
Примерно столько же (24 процента) туристов голосуют за активный отдых: катание на коньках, лыжах, санках.
Каждый пятый респондент, напротив, предпочитает "лежать на диване" и "ничего не делать". Еще 13 процентов опрошенных назвали любимым видом досуга в холодное время года просмотр фильмов и сериалов.
Каждый десятый пользователь связывает зимний отдых с гастрономией, шесть процентов стараются посетить друзей и родственников, а два процента рассказали, что расслабляются, играя в снежки и делая снеговиков.