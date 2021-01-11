https://ria.ru/20210111/opera-1592572337.html

Абдразаков впервые споет заглавную партию в "Борисе Годунове" в Большом

Абдразаков впервые споет заглавную партию в "Борисе Годунове" в Большом

Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков впервые споет заглавную партию в спектакле "Борис Годунов" на сцене Большого театра 12 и 14 января, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:43

2021-01-11T17:43

2021-01-11T17:43

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ильдар абдразаков

парижская национальная опера

большой театр

мариинский театр

борис годунов

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков впервые споет заглавную партию в спектакле "Борис Годунов" на сцене Большого театра 12 и 14 января, сообщается на сайте ГАБТа.По мнению Абдразакова, "если бас не пел Бориса, можно сказать, зря пел всю жизнь", эта партия одна из сложнейших и вместе с тем "обязательных" вершин в карьере любого русского баса.Дебют Абдразакова в этой роли впервые состоялась на сцене Парижской национальной оперы в 2018 году. В августе 2020 певец исполнил Бориса в Мариинском театре, а в 2021-м ему предстоит спеть эту партию на премьере постановки в Опере Монте-Карло. 12 и 14 января впервые Ильдар Абдразаков выступит в заглавной партии в постановке на сцене Большого театра.

https://ria.ru/20200226/1565161566.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, опера, новости культуры, ильдар абдразаков, парижская национальная опера, большой театр, мариинский театр, борис годунов