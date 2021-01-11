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Абдразаков впервые споет заглавную партию в "Борисе Годунове" в Большом
Абдразаков впервые споет заглавную партию в "Борисе Годунове" в Большом
Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков впервые споет заглавную партию в спектакле "Борис Годунов" на сцене Большого театра 12 и 14 января, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:43
2021-01-11T17:43
2021-01-11T17:43
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ильдар абдразаков
парижская национальная опера
большой театр
мариинский театр
борис годунов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков впервые споет заглавную партию в спектакле "Борис Годунов" на сцене Большого театра 12 и 14 января, сообщается на сайте ГАБТа.По мнению Абдразакова, "если бас не пел Бориса, можно сказать, зря пел всю жизнь", эта партия одна из сложнейших и вместе с тем "обязательных" вершин в карьере любого русского баса.Дебют Абдразакова в этой роли впервые состоялась на сцене Парижской национальной оперы в 2018 году. В августе 2020 певец исполнил Бориса в Мариинском театре, а в 2021-м ему предстоит спеть эту партию на премьере постановки в Опере Монте-Карло. 12 и 14 января впервые Ильдар Абдразаков выступит в заглавной партии в постановке на сцене Большого театра.
https://ria.ru/20200226/1565161566.html
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театр, опера, новости культуры, ильдар абдразаков, парижская национальная опера, большой театр, мариинский театр, борис годунов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков впервые споет заглавную партию в спектакле "Борис Годунов" на сцене Большого театра 12 и 14 января, сообщается на сайте ГАБТа.
По мнению Абдразакова, "если бас не пел Бориса, можно сказать, зря пел всю жизнь", эта партия одна из сложнейших и вместе с тем "обязательных" вершин в карьере любого русского баса.
Дебют Абдразакова в этой роли впервые состоялась на сцене Парижской национальной оперы в 2018 году. В августе 2020 певец исполнил Бориса в Мариинском театре, а в 2021-м ему предстоит спеть эту партию на премьере постановки в Опере Монте-Карло. 12 и 14 января впервые Ильдар Абдразаков выступит в заглавной партии в постановке на сцене Большого театра.