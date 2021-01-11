https://ria.ru/20210111/obuchenie-1592553711.html

Столичные власти ответили на вопрос о возврате к очному обучению в школах

Столичные власти ответили на вопрос о возврате к очному обучению в школах

Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили РИА РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:44

2021-01-11T12:44

2021-01-11T12:53

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении школьных новогодних каникул до 17 января. До новогодних каникул школьники 6-11 классов находились на дистанционном обучении, ученики 1-5 классов учились в школах."В соответствии с действующим указом мэра Москвы столичные школьники до 17 января находятся на каникулах. Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе", - сообщили в пресс-службе департамента, отвечая на вопрос, вернутся ли ученики к очному обучению в школах после каникул.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210108/shkolniki-1592312709.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество