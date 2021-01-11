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Столичные власти ответили на вопрос о возврате к очному обучению в школах
Столичные власти ответили на вопрос о возврате к очному обучению в школах
Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили РИА РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:44
2021-01-11T12:53
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении школьных новогодних каникул до 17 января. До новогодних каникул школьники 6-11 классов находились на дистанционном обучении, ученики 1-5 классов учились в школах."В соответствии с действующим указом мэра Москвы столичные школьники до 17 января находятся на каникулах. Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе", - сообщили в пресс-службе департамента, отвечая на вопрос, вернутся ли ученики к очному обучению в школах после каникул.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Столичные власти ответили на вопрос о возврате к очному обучению в школах

12:44 11.01.2021 (обновлено: 12:53 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на мониторе в учебном классе в школе
Надпись Каникулы на мониторе в учебном классе в школе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении школьных новогодних каникул до 17 января. До новогодних каникул школьники 6-11 классов находились на дистанционном обучении, ученики 1-5 классов учились в школах.
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"В соответствии с действующим указом мэра Москвы столичные школьники до 17 января находятся на каникулах. Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе", - сообщили в пресс-службе департамента, отвечая на вопрос, вернутся ли ученики к очному обучению в школах после каникул.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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