https://ria.ru/20210111/norilsk-1592564578.html

Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришел в сознание

Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришел в сознание

Пострадавший при сходе лавины на склоне горы "Отдельная" в Норильске подросток пришел в сознание, с ним работают психологи, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:37

2021-01-11T13:37

2021-01-11T13:37

сход лавины под норильском

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Пострадавший при сходе лавины на склоне горы "Отдельная" в Норильске подросток пришел в сознание, с ним работают психологи, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, снегом засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику."Мальчик пришел в себя, с ним работают психологи", - сказала собеседница агентства.Региональный глава СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210111/norilsk-1592559564.html

норильск

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сход лавины под норильском, норильск, происшествия