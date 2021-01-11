https://ria.ru/20210111/norilsk-1592564578.html
Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришел в сознание
Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришел в сознание
Пострадавший при сходе лавины на склоне горы "Отдельная" в Норильске подросток пришел в сознание, с ним работают психологи, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:37
2021-01-11T13:37
2021-01-11T13:37
сход лавины под норильском
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Пострадавший при сходе лавины на склоне горы "Отдельная" в Норильске подросток пришел в сознание, с ним работают психологи, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, снегом засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику."Мальчик пришел в себя, с ним работают психологи", - сказала собеседница агентства.Региональный глава СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210111/norilsk-1592559564.html
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сход лавины под норильском, норильск, происшествия