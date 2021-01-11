https://ria.ru/20210111/norilsk-1592559564.html
Дом в Норильске, где при сходе лавины погибли люди, построили самовольно
Дом в Норильске, где при сходе лавины погибли люди, построили самовольно
Домик, попавший под лавину в Норильске и где погибли три человека, был построен самовольно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:06
2021-01-11T13:06
2021-01-11T14:02
сход лавины под норильском
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592355013_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_73322ad36df6f33b4ba84da98de97249.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Домик, попавший под лавину в Норильске и где погибли три человека, был построен самовольно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику."Дом, в котором погибла семья, был возведен самовольно. Документов не было, выделения земли под него не было. Другие домики, которые там, земля выделялась для горнолыжной ассоциации... Установлено, что и остальные домики не имели разрешительной документации", - сказала собеседница агентства.Ранее в прокуратуре сообщали, что под снегом оказалось пять домиков.Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210110/podrostok-1592436411.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592355013_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ecb46f0cb007e9386d24e6532d082390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости.
Домик, попавший под лавину в Норильске
и где погибли три человека, был построен самовольно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края
.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику.
"Дом, в котором погибла семья, был возведен самовольно. Документов не было, выделения земли под него не было. Другие домики, которые там, земля выделялась для горнолыжной ассоциации... Установлено, что и остальные домики не имели разрешительной документации", - сказала собеседница агентства.
Ранее в прокуратуре сообщали, что под снегом оказалось пять домиков.
Региональный главк СК
возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.