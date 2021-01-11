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Дом в Норильске, где при сходе лавины погибли люди, построили самовольно
Дом в Норильске, где при сходе лавины погибли люди, построили самовольно
Домик, попавший под лавину в Норильске и где погибли три человека, был построен самовольно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:06
2021-01-11T14:02
сход лавины под норильском
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Домик, попавший под лавину в Норильске и где погибли три человека, был построен самовольно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику."Дом, в котором погибла семья, был возведен самовольно. Документов не было, выделения земли под него не было. Другие домики, которые там, земля выделялась для горнолыжной ассоциации... Установлено, что и остальные домики не имели разрешительной документации", - сказала собеседница агентства.Ранее в прокуратуре сообщали, что под снегом оказалось пять домиков.Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия

Дом в Норильске, где при сходе лавины погибли люди, построили самовольно

13:06 11.01.2021 (обновлено: 14:02 11.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСход лавины под Норильском
Сход лавины под Норильском - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Домик, попавший под лавину в Норильске и где погибли три человека, был построен самовольно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику.
"Дом, в котором погибла семья, был возведен самовольно. Документов не было, выделения земли под него не было. Другие домики, которые там, земля выделялась для горнолыжной ассоциации... Установлено, что и остальные домики не имели разрешительной документации", - сказала собеседница агентства.
Ранее в прокуратуре сообщали, что под снегом оказалось пять домиков.
Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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Сход лавины под НорильскомКрасноярский крайНорильскПроисшествия
 
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