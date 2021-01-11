https://ria.ru/20210111/norilsk-1592559564.html

Дом в Норильске, где при сходе лавины погибли люди, построили самовольно

Дом в Норильске, где при сходе лавины погибли люди, построили самовольно

Домик, попавший под лавину в Норильске и где погибли три человека, был построен самовольно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:06

2021-01-11T13:06

2021-01-11T14:02

сход лавины под норильском

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Домик, попавший под лавину в Норильске и где погибли три человека, был построен самовольно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику."Дом, в котором погибла семья, был возведен самовольно. Документов не было, выделения земли под него не было. Другие домики, которые там, земля выделялась для горнолыжной ассоциации... Установлено, что и остальные домики не имели разрешительной документации", - сказала собеседница агентства.Ранее в прокуратуре сообщали, что под снегом оказалось пять домиков.Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210110/podrostok-1592436411.html

красноярский край

норильск

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сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия