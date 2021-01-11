https://ria.ru/20210111/narushenie-1592632652.html
Минюст рассказал, за какие нарушения водителей будут лишать прав
Минюст рассказал, за какие нарушения водителей будут лишать прав
Минюст России сформировал поправки к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, включающих, в частности, лишение прав за трехкратные грубые... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:31
2021-01-11T19:31
2021-01-11T20:01
осаго
авто
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минюст России сформировал поправки к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, включающих, в частности, лишение прав за трехкратные грубые нарушения ПДД и наказание за пьяную езду на гироскутерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет водителей, систематически (три и более раза в течение одного года) допускающих превышение установленной скорости движения на 60 и более километров в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе через железнодорожные пути, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения и другие грубые нарушения правил дорожного движения", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечают в министерстве, за управление автомобилем в состоянии опьянения (если в машине присутствует несовершеннолетний) предлагается ужесточить административную ответственность. В частности, на штрафы за такие нарушения не будет предусмотрена скидка в 50%.За управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО, зафиксированное средствами фото- и видеофиксации, собственник будет машины будет привлекаться к ответственности однократно в течение 24 часов с момента регистрации первого нарушения."Такой подход позволит исключить вероятность привлечения собственника к административной ответственности за второй и последующие случаи фиксации правонарушения в течение суток", - пояснили в ведомстве.Также предлагается включить в грубые административные правонарушения езду в состоянии опьянения на средствах индивидуальной мобильности, оснащенных двигателем (гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и др. - ред.).
https://ria.ru/20210111/narushenie-1592584190.html
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осаго, авто, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минюст России
сформировал поправки к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, включающих, в частности, лишение прав за трехкратные грубые нарушения ПДД и наказание за пьяную езду на гироскутерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет водителей, систематически (три и более раза в течение одного года) допускающих превышение установленной скорости движения на 60 и более километров в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе через железнодорожные пути, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения и другие грубые нарушения правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечают в министерстве, за управление автомобилем в состоянии опьянения (если в машине присутствует несовершеннолетний) предлагается ужесточить административную ответственность. В частности, на штрафы за такие нарушения не будет предусмотрена скидка в 50%.
За управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО
, зафиксированное средствами фото- и видеофиксации, собственник будет машины будет привлекаться к ответственности однократно в течение 24 часов с момента регистрации первого нарушения.
"Такой подход позволит исключить вероятность привлечения собственника к административной ответственности за второй и последующие случаи фиксации правонарушения в течение суток", - пояснили в ведомстве.
Также предлагается включить в грубые административные правонарушения езду в состоянии опьянения на средствах индивидуальной мобильности, оснащенных двигателем (гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и др. - ред.).