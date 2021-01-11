Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/narushenie-1592632652.html
Минюст рассказал, за какие нарушения водителей будут лишать прав
Минюст рассказал, за какие нарушения водителей будут лишать прав
Минюст России сформировал поправки к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, включающих, в частности, лишение прав за трехкратные грубые... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:31
2021-01-11T20:01
осаго
авто
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/130829/17/1308291795_0:247:3078:1978_1920x0_80_0_0_05a0dd68f166efac2d58d2443c0d3fd5.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минюст России сформировал поправки к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, включающих, в частности, лишение прав за трехкратные грубые нарушения ПДД и наказание за пьяную езду на гироскутерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет водителей, систематически (три и более раза в течение одного года) допускающих превышение установленной скорости движения на 60 и более километров в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе через железнодорожные пути, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения и другие грубые нарушения правил дорожного движения", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечают в министерстве, за управление автомобилем в состоянии опьянения (если в машине присутствует несовершеннолетний) предлагается ужесточить административную ответственность. В частности, на штрафы за такие нарушения не будет предусмотрена скидка в 50%.За управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО, зафиксированное средствами фото- и видеофиксации, собственник будет машины будет привлекаться к ответственности однократно в течение 24 часов с момента регистрации первого нарушения."Такой подход позволит исключить вероятность привлечения собственника к административной ответственности за второй и последующие случаи фиксации правонарушения в течение суток", - пояснили в ведомстве.Также предлагается включить в грубые административные правонарушения езду в состоянии опьянения на средствах индивидуальной мобильности, оснащенных двигателем (гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и др. - ред.).
https://ria.ru/20210111/narushenie-1592584190.html
https://ria.ru/20201229/shtrafy-1591486184.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/130829/17/1308291795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_245f4c11465cedca8a9b5f6dd459acda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
осаго, авто, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

Минюст рассказал, за какие нарушения водителей будут лишать прав

19:31 11.01.2021 (обновлено: 20:01 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минюст России сформировал поправки к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, включающих, в частности, лишение прав за трехкратные грубые нарушения ПДД и наказание за пьяную езду на гироскутерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет водителей, систематически (три и более раза в течение одного года) допускающих превышение установленной скорости движения на 60 и более километров в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе через железнодорожные пути, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения и другие грубые нарушения правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 15:12
Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
Кроме того, отмечают в министерстве, за управление автомобилем в состоянии опьянения (если в машине присутствует несовершеннолетний) предлагается ужесточить административную ответственность. В частности, на штрафы за такие нарушения не будет предусмотрена скидка в 50%.
За управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО, зафиксированное средствами фото- и видеофиксации, собственник будет машины будет привлекаться к ответственности однократно в течение 24 часов с момента регистрации первого нарушения.
"Такой подход позволит исключить вероятность привлечения собственника к административной ответственности за второй и последующие случаи фиксации правонарушения в течение суток", - пояснили в ведомстве.
Также предлагается включить в грубые административные правонарушения езду в состоянии опьянения на средствах индивидуальной мобильности, оснащенных двигателем (гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и др. - ред.).
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 22:34
Путин подписал закон о дистанционном обжаловании штрафов за нарушение ПДД
 
ОСАГОАвтоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния