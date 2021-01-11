https://ria.ru/20210111/narushenie-1592584190.html

Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД

Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД

Автоэксперты прокомментировали РИА Новости идею Минюста ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:12

2021-01-11T15:12

2021-01-11T15:45

сергей канаев

авто

москва

краснодар

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Автоэксперты прокомментировали РИА Новости идею Минюста ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.Как ранее сообщил "Коммерсант", за три грубых нарушения ПДД в течение года водителей смогут лишить прав — такую норму ведомство планирует добавить в проект нового КоАП. По данным СМИ, наказание сроком до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитывать в новой "накопительной" системе, если их зафиксировали автоматические камеры. Кроме того, за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет водителям будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет."На самом деле, действительно, за такие серьезные нарушения, как проезд на красный свет или выезд на "встречку", нужно ужесточать ПДД. Я считаю, что за повторное (нарушение. — Прим. ред.) нужно рассмотреть какой-то переходный период, чтобы не сразу лишать (водительских прав. — Прим. ред.), но в любом случае — да, надо ужесточать ПДД, потому что это серьезные нарушения, которые, к сожалению, могут привести к смертям", — сказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.По его мнению, за первое и второе нарушение водителей следует штрафовать, а уже за третье — лишать прав.При этом, как полагает директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, надо обратить внимание на то, что зимой в регионах автовладельцы могут выезжать на встречную из-за плохо почищенных дорог."Представьте, сейчас зима, поставьте камеры, и, я думаю, что каждый десятый будет где-то выезжать (за разметку. — Прим. ред.). Разметка по стране не такая, как в Москве. Надо понимать, как в Москве чистят дороги и как, допустим, в Краснодаре: там разметку вообще не видно", — отметил он.При этом ужесточение наказания за проезд на красный свет Канаев считает абсолютно оправданным. Эксперт напомнил, что "человек в состоянии алкогольного опьянения за рулем в принципе опасен".В свою очередь, Орел указал на важность того, чтобы новые наказания применялись ко всем водителям без исключения."Как всегда еще необходимо, чтобы была неотвратимость наказания, чтобы не только обычных водителей троллейбусов лишали прав, но и любых персонажей с любыми удостоверениями", — подчеркнул автоэксперт.

https://ria.ru/20201229/shtrafy-1591486184.html

https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html

https://ria.ru/20201111/videofiksatsiya-1584160737.html

москва

краснодар

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сергей канаев, авто, москва, краснодар, общество