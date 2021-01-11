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В Госдуме оценили инициативу ужесточить наказание за нарушение ПДД
В Госдуме оценили инициативу ужесточить наказание за нарушение ПДД
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что пока всерьез обсуждать ужесточение наказания за нарушение ПДД не стоит, так как подготовка новой редакции КоАП... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:41
2021-01-11T13:41
дмитрий вяткин
вячеслав лысаков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что пока всерьез обсуждать ужесточение наказания за нарушение ПДД не стоит, так как подготовка новой редакции КоАП займет несколько лет.Газета "Коммерсантъ" написала в понедельник со ссылкой на разрабатываемый проект нового КоАП, что Минюст и МВД предлагают лишать водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года. Как рассказали изданию в Минюсте, водителя могут лишить прав, если в течение года он был трижды наказан за такие виды грубых нарушений, как превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и др. Уточняется, что инициативу предложили в МВД."Говорить о реальных изменениях, вступлении в силу тех положений, о которых сегодня сказал "Коммерсант", это значит просто не знать истинного положения дел. Поэтому не грозит автомобилистам лишение прав за три грубых нарушения и все остальное, что описано", - сказал Лысаков РИА Новости в понедельник.Он пояснил, что на данный момент законопроект, которым вносятся изменения в КоАП, даже не внесен в Госдуму. После внесения проект должен быть рассмотрен профильным комитетом ГД, который может как рекомендовать его к принятию в первом чтении, так и отклонить его. Такая участь, по словам депутата, уже постигла проект новой редакции КоАП, который вносился в прошлом созыве комитетом Госдумы. "Теоретически такая судьба может постигнуть и новую редакцию КоАП, которую правительство собирается вносить", - заметил Лысаков.В том случае, если комитет ГД рекомендует законопроект к принятию в первом чтении, то время, которое уйдет на подготовку этого теста ко второму чтению "определяется не месяцами, а годами". "Потому что текст этой новой редакции составляет не менее 600 страниц. Второе – придется рассматривать все поправки, а они будут многочисленными, я не сомневаюсь. Дальше надо будет сводить все к единому знаменателю и приглашать в Госдуму экспертов из различных сфер деятельности, потому что КоАП предполагает наказания за административные нарушения во всех сферах нашей жизни", - пояснил парламентарий.Лысаков уверен, что работать над новым КоАП будут уже депутаты восьмого созыва Госдумы. "Даже если в начале этого года законопроект – новая редакция КоАПа - будет внесена в Госдуму, то наш созыв уже с ним работать просто не успевает физически… А значит вся эта тема переходит в восьмой созыв", - сказал Лысаков. Он предположил, что работа над документом займет у депутатов восьмого созыва не менее одного-двух лет.Как рассказал РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, к настоящему моменту все участники процесса работы над КоАП одобрили предложения, внесенные в проект "общей части кодекса", в том числе ведомства, общественники, научное и предпринимательское сообщества. Что касается "особенной части", где речь уже идет о конкретных составах, то над ней первоначальная работа состоялась весной-летом прошлого года, сейчас же рабочая группа планирует вернуться к этой части и проработать каждую главу вместе с ведомствами и заинтересованными лицами, рассказал парламентарий."Мы будем обсуждать каждое предложение от всех, какие поступят. Материалы и предложения собраны достаточно большие… Сейчас мы еще раз к ним вернемся по итогам состоявшегося обсуждения. Поэтому мы поступательно движемся вперед", - сказал Вяткин.Вместе с тем он отметил, что пока о конкретных сроках готовности проекта нового КоАП говорить пока рано.
https://ria.ru/20210111/pdd-1592545755.html
https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html
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дмитрий вяткин, вячеслав лысаков, госдума рф, общество

В Госдуме оценили инициативу ужесточить наказание за нарушение ПДД

13:41 11.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что пока всерьез обсуждать ужесточение наказания за нарушение ПДД не стоит, так как подготовка новой редакции КоАП займет несколько лет.
Газета "Коммерсантъ" написала в понедельник со ссылкой на разрабатываемый проект нового КоАП, что Минюст и МВД предлагают лишать водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года. Как рассказали изданию в Минюсте, водителя могут лишить прав, если в течение года он был трижды наказан за такие виды грубых нарушений, как превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и др. Уточняется, что инициативу предложили в МВД.
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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"Говорить о реальных изменениях, вступлении в силу тех положений, о которых сегодня сказал "Коммерсант", это значит просто не знать истинного положения дел. Поэтому не грозит автомобилистам лишение прав за три грубых нарушения и все остальное, что описано", - сказал Лысаков РИА Новости в понедельник.
Он пояснил, что на данный момент законопроект, которым вносятся изменения в КоАП, даже не внесен в Госдуму. После внесения проект должен быть рассмотрен профильным комитетом ГД, который может как рекомендовать его к принятию в первом чтении, так и отклонить его. Такая участь, по словам депутата, уже постигла проект новой редакции КоАП, который вносился в прошлом созыве комитетом Госдумы. "Теоретически такая судьба может постигнуть и новую редакцию КоАП, которую правительство собирается вносить", - заметил Лысаков.
В том случае, если комитет ГД рекомендует законопроект к принятию в первом чтении, то время, которое уйдет на подготовку этого теста ко второму чтению "определяется не месяцами, а годами". "Потому что текст этой новой редакции составляет не менее 600 страниц. Второе – придется рассматривать все поправки, а они будут многочисленными, я не сомневаюсь. Дальше надо будет сводить все к единому знаменателю и приглашать в Госдуму экспертов из различных сфер деятельности, потому что КоАП предполагает наказания за административные нарушения во всех сферах нашей жизни", - пояснил парламентарий.
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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Лысаков уверен, что работать над новым КоАП будут уже депутаты восьмого созыва Госдумы. "Даже если в начале этого года законопроект – новая редакция КоАПа - будет внесена в Госдуму, то наш созыв уже с ним работать просто не успевает физически… А значит вся эта тема переходит в восьмой созыв", - сказал Лысаков. Он предположил, что работа над документом займет у депутатов восьмого созыва не менее одного-двух лет.
Как рассказал РИА Новости член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, к настоящему моменту все участники процесса работы над КоАП одобрили предложения, внесенные в проект "общей части кодекса", в том числе ведомства, общественники, научное и предпринимательское сообщества. Что касается "особенной части", где речь уже идет о конкретных составах, то над ней первоначальная работа состоялась весной-летом прошлого года, сейчас же рабочая группа планирует вернуться к этой части и проработать каждую главу вместе с ведомствами и заинтересованными лицами, рассказал парламентарий.
"Мы будем обсуждать каждое предложение от всех, какие поступят. Материалы и предложения собраны достаточно большие… Сейчас мы еще раз к ним вернемся по итогам состоявшегося обсуждения. Поэтому мы поступательно движемся вперед", - сказал Вяткин.
Вместе с тем он отметил, что пока о конкретных сроках готовности проекта нового КоАП говорить пока рано.
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Дмитрий ВяткинВячеслав ЛысаковГосдума РФОбщество
 
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