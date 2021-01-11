https://ria.ru/20210111/napadenie-1592614477.html

В Ленинградской области госпитализировали ребенка после нападения собаки

В Ленинградской области госпитализировали ребенка после нападения собаки

Трехлетняя девочка госпитализирована после нападения собаки в Тосненском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:00

2021-01-11T18:00

2021-01-11T18:00

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

тосненский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Трехлетняя девочка госпитализирована после нападения собаки в Тосненском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК."В Тосненском районе проводится доследственная проверка по факту получения травм трехлетним ребенком, которого покусала собака", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, девочку покусала лайка - домашняя собака родителей ребенка."С открытыми ранами лица и головы девочка была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210105/zhivotnye-1592076092.html

https://ria.ru/20210103/sobaki-1591859476.html

ленинградская область

тосненский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, тосненский район, происшествия