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В Ленинградской области госпитализировали ребенка после нападения собаки
В Ленинградской области госпитализировали ребенка после нападения собаки
Трехлетняя девочка госпитализирована после нападения собаки в Тосненском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:00
2021-01-11T18:00
2021-01-11T18:00
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
тосненский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Трехлетняя девочка госпитализирована после нападения собаки в Тосненском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК."В Тосненском районе проводится доследственная проверка по факту получения травм трехлетним ребенком, которого покусала собака", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, девочку покусала лайка - домашняя собака родителей ребенка."С открытыми ранами лица и головы девочка была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210105/zhivotnye-1592076092.html
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ленинградская область
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, тосненский район, происшествия