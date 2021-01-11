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Мясников оценил угрозу "пандемии внутри пандемии"
Мясников оценил угрозу "пандемии внутри пандемии"
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность появления "британского" штамма коронавируса в России. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:17
2021-01-11T12:52
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность появления "британского" штамма коронавируса в России.По его словам, новый вариант вируса вызвал необоснованно много дискуссий, тогда как предыдущие мутации остались незамеченными, хотя также были заразнее первоначальной "уханьской" версии."Начались ужастики про "пандемию внутри пандемии", уверен, что теперь СМИ будут активно эксплуатировать эту тему", — написал Мясников в Telegram.Он отметил, что поскольку мутации будут появляться и в дальнейшем, они не должны вызывать беспокойства, пока против них эффективна вакцина. Специалист подчеркнул, что самое главное в данной ситуации — успеть уберечь за счет вакцинации пожилых, больных и медиков от тяжелой вирусной пневмонии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество

Мясников оценил угрозу "пандемии внутри пандемии"

12:17 11.01.2021 (обновлено: 12:52 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность появления "британского" штамма коронавируса в России.
По его словам, новый вариант вируса вызвал необоснованно много дискуссий, тогда как предыдущие мутации остались незамеченными, хотя также были заразнее первоначальной "уханьской" версии.
"Начались ужастики про "пандемию внутри пандемии", уверен, что теперь СМИ будут активно эксплуатировать эту тему", — написал Мясников в Telegram.
Он отметил, что поскольку мутации будут появляться и в дальнейшем, они не должны вызывать беспокойства, пока против них эффективна вакцина. Специалист подчеркнул, что самое главное в данной ситуации — успеть уберечь за счет вакцинации пожилых, больных и медиков от тяжелой вирусной пневмонии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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