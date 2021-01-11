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В московском метро остановили движение от "Курской" до "Киевской"
В московском метро остановили движение от "Курской" до "Киевской"
Движения поездов нет от "Курской" до "Киевской" на Арбатско-Покровской линии метро Москвы по техническим причинам, сообщили РИА Новости на горячей линии... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:49
2021-01-11T11:15
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Движения поездов нет от "Курской" до "Киевской" на Арбатско-Покровской линии метро Москвы по техническим причинам, сообщили РИА Новости на горячей линии метрополитена."С "Курской" до "Киевской" нет движения поездов по техническим причинам", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что время восстановления движения пока неизвестно, делают все возможное для восстановления."Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введем в график ориентировочно в течение 15 минут. Приносим извинения за временные неудобства", — сообщили позднее в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Вместе с тем в экстренных службах города РИА Новости сообщили, что полной остановки движения на этом участке Арбатско-Покровской линии нет. "Поезда идут от "Курской" до "Киевской" с увеличенным интервалом, движение полностью не было остановлено", — сказал собеседник агентства.На этом участке ремонтируется станция "Смоленская". Она закрылась 22 февраля прошлого года, открытие запланировано на июнь 2021-го.
https://ria.ru/20210103/padenie-1591888062.html
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москва, московский метрополитен, происшествия

В московском метро остановили движение от "Курской" до "Киевской"

08:49 11.01.2021 (обновлено: 11:15 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосковский метрополитен в период режима самоизоляции граждан
Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Движения поездов нет от "Курской" до "Киевской" на Арбатско-Покровской линии метро Москвы по техническим причинам, сообщили РИА Новости на горячей линии метрополитена.
"С "Курской" до "Киевской" нет движения поездов по техническим причинам", — сообщил собеседник агентства.
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Он уточнил, что время восстановления движения пока неизвестно, делают все возможное для восстановления.
"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введем в график ориентировочно в течение 15 минут. Приносим извинения за временные неудобства", — сообщили позднее в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Вместе с тем в экстренных службах города РИА Новости сообщили, что полной остановки движения на этом участке Арбатско-Покровской линии нет. "Поезда идут от "Курской" до "Киевской" с увеличенным интервалом, движение полностью не было остановлено", — сказал собеседник агентства.
На этом участке ремонтируется станция "Смоленская". Она закрылась 22 февраля прошлого года, открытие запланировано на июнь 2021-го.
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