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https://ria.ru/20210111/mks-1592598898.html
Космонавта Бабкина исключили из дублирующего экипажа МКС
Космонавта Бабкина исключили из дублирующего экипажа МКС
Космонавт Андрей Бабкин выведен по медицинским причинам из дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18", летящего на Международную космическую станцию в апреле,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:40
2021-01-11T16:55
наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Космонавт Андрей Бабкин выведен по медицинским причинам из дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18", летящего на Международную космическую станцию в апреле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Экипажи "Союза МС-18", запуск которого ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 9 апреля, были утверждены в сентябре. В основной вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, в дублирующий - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин."Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании главной медицинской комиссии, приняла решение о выводе из дублирующего состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".По его словам, вместо Бабкина в дублирующий экипаж назначен Олег Артемьев.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Космонавта Бабкина исключили из дублирующего экипажа МКС

16:40 11.01.2021 (обновлено: 16:55 11.01.2021)
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Космонавт Андрей Бабкин выведен по медицинским причинам из дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18", летящего на Международную космическую станцию в апреле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Экипажи "Союза МС-18", запуск которого ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 9 апреля, были утверждены в сентябре. В основной вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, в дублирующий - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.
"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании главной медицинской комиссии, приняла решение о выводе из дублирующего состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
По его словам, вместо Бабкина в дублирующий экипаж назначен Олег Артемьев.
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