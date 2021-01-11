https://ria.ru/20210111/mks-1592598898.html

Космонавта Бабкина исключили из дублирующего экипажа МКС

Космонавта Бабкина исключили из дублирующего экипажа МКС

Космонавт Андрей Бабкин выведен по медицинским причинам из дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18", летящего на Международную космическую станцию в апреле,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:40

2021-01-11T16:40

2021-01-11T16:55

наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Космонавт Андрей Бабкин выведен по медицинским причинам из дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18", летящего на Международную космическую станцию в апреле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Экипажи "Союза МС-18", запуск которого ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 9 апреля, были утверждены в сентябре. В основной вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, в дублирующий - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин."Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании главной медицинской комиссии, приняла решение о выводе из дублирующего состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".По его словам, вместо Бабкина в дублирующий экипаж назначен Олег Артемьев.

https://ria.ru/20201207/kosmonavt-1588009685.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос