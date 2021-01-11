https://ria.ru/20210111/minyust-1592528343.html

Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года

Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года

Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму Министерство юстиции планирует... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:36

2021-01-11T10:36

2021-01-11T12:20

осаго

авто

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму Министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП, сообщает "Коммерсант".По информации СМИ, наказание сроком до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитываться в новой "накопительной" системе, если их зафиксировали автоматические камеры.Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет: за это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.Водителя без ОСАГО при этом предлагают привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки за нарушение, зафиксированное на камеру. Предполагается, что за 24 часа он сможет оформить полис.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/pdd-1587500911.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, авто, министерство юстиции рф (минюст россии), общество