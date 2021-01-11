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Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года
Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года
Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму Министерство юстиции планирует... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:36
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осаго
авто
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму Министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП, сообщает "Коммерсант".По информации СМИ, наказание сроком до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитываться в новой "накопительной" системе, если их зафиксировали автоматические камеры.Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет: за это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.Водителя без ОСАГО при этом предлагают привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки за нарушение, зафиксированное на камеру. Предполагается, что за 24 часа он сможет оформить полис.
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осаго, авто, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года

10:36 11.01.2021 (обновлено: 12:20 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД проверяют документы у водителя
Сотрудники ГИБДД проверяют документы у водителя - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму Министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП, сообщает "Коммерсант".
По информации СМИ, наказание сроком до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитываться в новой "накопительной" системе, если их зафиксировали автоматические камеры.
Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет: за это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.
Водителя без ОСАГО при этом предлагают привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки за нарушение, зафиксированное на камеру. Предполагается, что за 24 часа он сможет оформить полис.
Люди на Рождественском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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ОСАГОАвтоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
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