https://ria.ru/20210111/mechty-1592534679.html

Социологи рассказали, о чем больше всего мечтают россияне

Социологи рассказали, о чем больше всего мечтают россияне

Больше всего россияне мечтают о здоровье для себя и близких и улучшении жилищных условий семьи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:04

2021-01-11T11:04

2021-01-11T11:04

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Больше всего россияне мечтают о здоровье для себя и близких и улучшении жилищных условий семьи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, больше всего граждане мечтают о здоровье для себя и близких (9%) и улучшении жилищных условий семьи, квартире или доме для себя или детей (8%), а также о путешествиях (5%), высоком уровне жизни и благополучии детей и внуков (по 4% соответственно). При этом 21% назвали другое, у 12% есть мечта, но они не хотят ее озвучивать, а у 13% ее нет.Отмечается, что более половины респондентов (55%) знают, когда смогут воплотить мечту в жизнь. Планируют реализовать задуманное в ближайший год-два 27% опрошенных, в течение трех-пяти лет - 15%, еще не задумывались об этом 30%.Как указано в опросе, наиболее достижимой россияне считают мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей (90%). Также гражданам кажется наиболее достижимой мечта о том, чтобы прожить честную жизнь и иметь надежных друзей (по 85% соответственно), об интересной работе (76%) и получении хорошего образования (71%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210106/zarplata-1592103227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, общество