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Социологи рассказали, о чем больше всего мечтают россияне
Социологи рассказали, о чем больше всего мечтают россияне
Больше всего россияне мечтают о здоровье для себя и близких и улучшении жилищных условий семьи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:04
2021-01-11T11:04
россия
вциом
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Больше всего россияне мечтают о здоровье для себя и близких и улучшении жилищных условий семьи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, больше всего граждане мечтают о здоровье для себя и близких (9%) и улучшении жилищных условий семьи, квартире или доме для себя или детей (8%), а также о путешествиях (5%), высоком уровне жизни и благополучии детей и внуков (по 4% соответственно). При этом 21% назвали другое, у 12% есть мечта, но они не хотят ее озвучивать, а у 13% ее нет.Отмечается, что более половины респондентов (55%) знают, когда смогут воплотить мечту в жизнь. Планируют реализовать задуманное в ближайший год-два 27% опрошенных, в течение трех-пяти лет - 15%, еще не задумывались об этом 30%.Как указано в опросе, наиболее достижимой россияне считают мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей (90%). Также гражданам кажется наиболее достижимой мечта о том, чтобы прожить честную жизнь и иметь надежных друзей (по 85% соответственно), об интересной работе (76%) и получении хорошего образования (71%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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353
60
россия, вциом, общество

Социологи рассказали, о чем больше всего мечтают россияне

11:04 11.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители в ГУМе в Москве
Посетители в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Больше всего россияне мечтают о здоровье для себя и близких и улучшении жилищных условий семьи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, больше всего граждане мечтают о здоровье для себя и близких (9%) и улучшении жилищных условий семьи, квартире или доме для себя или детей (8%), а также о путешествиях (5%), высоком уровне жизни и благополучии детей и внуков (по 4% соответственно). При этом 21% назвали другое, у 12% есть мечта, но они не хотят ее озвучивать, а у 13% ее нет.
Отмечается, что более половины респондентов (55%) знают, когда смогут воплотить мечту в жизнь. Планируют реализовать задуманное в ближайший год-два 27% опрошенных, в течение трех-пяти лет - 15%, еще не задумывались об этом 30%.
Как указано в опросе, наиболее достижимой россияне считают мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей (90%). Также гражданам кажется наиболее достижимой мечта о том, чтобы прожить честную жизнь и иметь надежных друзей (по 85% соответственно), об интересной работе (76%) и получении хорошего образования (71%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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