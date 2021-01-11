МИД Украины прокомментировал сравнение событий в Капитолии с "майданом"
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил события в Капитолии США с украинским "майданом".
Земан в воскресенье в интервью сетевому ТВ-каналу пражского издания Blesk заявил, что не любит насильственных революций типа той, что произошла на киевском Майдане, а также назвал позорным уход главы США Дональда Трампа.
"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.
Члены обеих палат конгресса США собрались 6 января для того, чтобы в соответствии с конституцией страны утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего и не признающего поражение президента Трампа.
Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в здание конгресса и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.
У Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек погибли. Около 2.00 мск 7 января представители полиции округа Колумбия сообщили, что здание конгресса полностью очищено от вторгшихся демонстрантов – сторонников президента Трампа. После этого вернувшиеся на свои места законодатели официально утвердили результаты президентских выборов.