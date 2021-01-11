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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210111/maydan-1592573140.html
МИД Украины прокомментировал сравнение событий в Капитолии с "майданом"
МИД Украины прокомментировал сравнение событий в Капитолии с "майданом"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил события в Капитолии США с украинским... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:19
2021-01-11T14:19
захват капитолия в вашингтоне
дмитрий кулеба
капитолий
милош земан
джо байден
чехия
вашингтон (город)
сша
в мире
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил события в Капитолии США с украинским "майданом".Земан в воскресенье в интервью сетевому ТВ-каналу пражского издания Blesk заявил, что не любит насильственных революций типа той, что произошла на киевском Майдане, а также назвал позорным уход главы США Дональда Трампа."Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.Члены обеих палат конгресса США собрались 6 января для того, чтобы в соответствии с конституцией страны утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего и не признающего поражение президента Трампа.Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в здание конгресса и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.У Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек погибли. Около 2.00 мск 7 января представители полиции округа Колумбия сообщили, что здание конгресса полностью очищено от вторгшихся демонстрантов – сторонников президента Трампа. После этого вернувшиеся на свои места законодатели официально утвердили результаты президентских выборов.
https://ria.ru/20210111/bayden-1592564697.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/politika-1592400171.html
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дмитрий кулеба, капитолий, милош земан, джо байден, чехия, вашингтон (город), сша, в мире

МИД Украины прокомментировал сравнение событий в Капитолии с "майданом"

14:19 11.01.2021
 
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил события в Капитолии США с украинским "майданом".
Земан в воскресенье в интервью сетевому ТВ-каналу пражского издания Blesk заявил, что не любит насильственных революций типа той, что произошла на киевском Майдане, а также назвал позорным уход главы США Дональда Трампа.
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"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.
Члены обеих палат конгресса США собрались 6 января для того, чтобы в соответствии с конституцией страны утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего и не признающего поражение президента Трампа.
Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в здание конгресса и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.
У Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек погибли. Около 2.00 мск 7 января представители полиции округа Колумбия сообщили, что здание конгресса полностью очищено от вторгшихся демонстрантов – сторонников президента Трампа. После этого вернувшиеся на свои места законодатели официально утвердили результаты президентских выборов.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 15:40
На Украине посоветовали США "изменить подходы" после событий в Капитолии
 
Захват Капитолия в ВашингтонеДмитрий КулебаКапитолийМилош ЗеманДжо БайденЧехияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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