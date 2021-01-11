https://ria.ru/20210111/malysheva-1592599729.html
Малышева рассказала о "великой пользе" коронавируса
Малышева рассказала о "великой пользе" коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала об отвращении к алкоголю у переболевших COVID-19. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:46
2021-01-11T16:46
2021-01-11T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
здоровье - общество
арина шарапова
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала об отвращении к алкоголю у переболевших COVID-19. В качестве примера она привела случай телеведущей Арины Шараповой, которая переболела COVID-19. По словам Малышевой, она вместе с коллегой ходила в кафе, и там Шарапова призналась, что после коронавируса не может даже видеть алкоголь. "Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!" — подытожила врач.Ранее телеведущая выразила "благодарность" коронавирусу за то, что им практически не заражаются дети, а также за низкую смертность от инфекции среди несовершеннолетних. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592596344.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество, арина шарапова, общество