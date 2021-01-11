https://ria.ru/20210111/malysheva-1592599729.html

Малышева рассказала о "великой пользе" коронавируса

Малышева рассказала о "великой пользе" коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала об отвращении к алкоголю у переболевших COVID-19. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:46

2021-01-11T16:46

2021-01-11T16:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

елена малышева

здоровье - общество

арина шарапова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155556/36/1555563638_0:43:2943:1698_1920x0_80_0_0_fddae0da97f5fb09ef4d3757d72328c7.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала об отвращении к алкоголю у переболевших COVID-19. В качестве примера она привела случай телеведущей Арины Шараповой, которая переболела COVID-19. По словам Малышевой, она вместе с коллегой ходила в кафе, и там Шарапова призналась, что после коронавируса не может даже видеть алкоголь. "Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!" — подытожила врач.Ранее телеведущая выразила "благодарность" коронавирусу за то, что им практически не заражаются дети, а также за низкую смертность от инфекции среди несовершеннолетних. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592596344.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество, арина шарапова, общество