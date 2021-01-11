https://ria.ru/20210111/malysheva-1592508145.html

Малышева предрекла судьбу коронавируса в России в 2021 году

Малышева предрекла судьбу коронавируса в России в 2021 году

Врач и телеведущая Елена Малышева в Instagram дала врачебный прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией в 2021 году. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T03:00

2021-01-11T03:00

2021-01-11T03:00

вакцина "спутник v"

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

здоровье

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в Instagram дала врачебный прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией в 2021 году.По ее мнению, наступивший год будет лучше предыдущего в том случае, если россияне начнут контролировать состояние своего здоровья. Медик советует следить за давлением, уровнем холестерина в крови и принимать необходимые лекарства, если это потребуется.Врач считает поводом для оптимизма появление вакцины "Спутник V", а также лекарств, которые снижают смертность от коронавируса — антикоагулянты и дексаметазон. Кроме того, специалисты установили, что антитела сохраняются на протяжение шести-восьми месяцев, заключила Малышева.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592494229.html

россия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество