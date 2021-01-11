https://ria.ru/20210111/malysheva-1592508145.html
Малышева предрекла судьбу коронавируса в России в 2021 году
Малышева предрекла судьбу коронавируса в России в 2021 году
Врач и телеведущая Елена Малышева в Instagram дала врачебный прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией в 2021 году. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T03:00
2021-01-11T03:00
2021-01-11T03:00
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
елена малышева
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в Instagram дала врачебный прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией в 2021 году.По ее мнению, наступивший год будет лучше предыдущего в том случае, если россияне начнут контролировать состояние своего здоровья. Медик советует следить за давлением, уровнем холестерина в крови и принимать необходимые лекарства, если это потребуется.Врач считает поводом для оптимизма появление вакцины "Спутник V", а также лекарств, которые снижают смертность от коронавируса — антикоагулянты и дексаметазон. Кроме того, специалисты установили, что антитела сохраняются на протяжение шести-восьми месяцев, заключила Малышева.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущая Елена Малышева
в Instagram
дала врачебный прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией в 2021 году.
По ее мнению, наступивший год будет лучше предыдущего в том случае, если россияне начнут контролировать состояние своего здоровья. Медик советует следить за давлением, уровнем холестерина в крови и принимать необходимые лекарства, если это потребуется.
"Именно от нас самих зависит заболеем мы или нет и насколько тяжело мы заболеем. В самой тяжелой форме коронавирус протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом. Но обе эти болезни можем контролировать мы сами! Похудейте и контролируйте ваш сахар крови! И коронавирус вам не страшен!" — считает Малышева.
Врач считает поводом для оптимизма появление вакцины "Спутник V", а также лекарств, которые снижают смертность от коронавируса — антикоагулянты и дексаметазон.
"Еще одно научное достижение — это данные о том, что если антитела радикально снизились, то в организме сохраняются Т-лимфоциты — главные клетки – офицеры иммунной системы, которые вызывают выработку антител. <…> Cогласитесь! Для оптимизма есть повод!" — заявила телеведущая.
Кроме того, специалисты установили, что антитела сохраняются на протяжение шести-восьми месяцев, заключила Малышева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.