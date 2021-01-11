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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210111/lukashenko-1592557376.html
Лукашенко заявил, что его хотят обвинить в том, что он защищает страну
Лукашенко заявил, что его хотят обвинить в том, что он защищает страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет проблем с развитием демократических процессов, а в Европе действующей власти в республике... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:59
2021-01-11T13:08
рене фазель
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
европа
в мире
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет проблем с развитием демократических процессов, а в Европе действующей власти в республике ставят в вину стремление защитить страну."У нас в Беларуси протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и "капитолии". У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Это - главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, встречаясь с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Фрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".Он добавил, что ему нет необходимости убеждать собеседника, что "в Беларуси все нормально". "Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей. Но меня для этого и избрали", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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рене фазель, минск, александр лукашенко, белоруссия, европа, в мире

Лукашенко заявил, что его хотят обвинить в том, что он защищает страну

12:59 11.01.2021 (обновлено: 13:08 11.01.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет проблем с развитием демократических процессов, а в Европе действующей власти в республике ставят в вину стремление защитить страну.
"У нас в Беларуси протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и "капитолии". У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Это - главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, встречаясь с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Фрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".
Он добавил, что ему нет необходимости убеждать собеседника, что "в Беларуси все нормально". "Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей. Но меня для этого и избрали", - сказал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
Александр Лукашенко и Рене Фазель - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11:37
Лукашенко заверил Фазеля, что в Белоруссии нет опасности
 
Протесты в БелоруссииРене ФазельМинскАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвропаВ мире
 
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