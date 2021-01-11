https://ria.ru/20210111/lukashenko-1592557376.html

Лукашенко заявил, что его хотят обвинить в том, что он защищает страну

Лукашенко заявил, что его хотят обвинить в том, что он защищает страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет проблем с развитием демократических процессов, а в Европе действующей власти в республике... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:59

2021-01-11T12:59

2021-01-11T13:08

рене фазель

минск

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

европа

в мире

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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет проблем с развитием демократических процессов, а в Европе действующей власти в республике ставят в вину стремление защитить страну."У нас в Беларуси протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и "капитолии". У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Это - главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, встречаясь с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Фрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".Он добавил, что ему нет необходимости убеждать собеседника, что "в Беларуси все нормально". "Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей. Но меня для этого и избрали", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://rsport.ria.ru/20210111/fazel-1592541379.html

минск

белоруссия

европа

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рене фазель, минск, александр лукашенко, белоруссия, европа, в мире