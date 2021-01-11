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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/litva-1592570329.html
В Литве выявили 775 новых случаев коронавируса за сутки
В Литве выявили 775 новых случаев коронавируса за сутки
Число выявленных случаев COVID -19 в Литве за минувшие сутки выросло на 775, летальных исходов - 32, сообщается в понедельник на сайте департамента статистики. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:09
2021-01-11T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 11 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID -19 в Литве за минувшие сутки выросло на 775, летальных исходов - 32, сообщается в понедельник на сайте департамента статистики.По данным статистики, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 160 446 человек, 64 642 - болеют, 92 608 - выздоровели.От коронавируса с начала пандемии скончались 2232 человека.По данным департамента статистики, в Литве уже вакцинированы 22 549 человек.За последний день изолированы 2002 человека. Всего на изоляции 98 208 человек, включая тех, у кого подтвержден COVID-19.Прогнозы, что карантин может привести к вспышке домашнего насилия, сбылись - количество убийств в 2020 году на 40%. выше, чем в предыдущие годы. По словам генерального комиссара полиции Ренатаса Пожела, криминогенная ситуация в Литве изменилась из-за пандемии COVID-19."Значительно уменьшилось количество краж, ограблений. Однако есть фундаментальная проблема, которую необходимо признать. Количество убийств резко возросло. Если в течение 2019 года у нас было 103 убийства, то за прошедший, 2020-й, зарегистрировано 143", - рассказал Пожела в программе Alfa taskas .Большое беспокойства не только у правоохранительных органов, но и у тех, кто помогает жертвам, вызывает домашнее насилие. По словам Кристина Анкенайте-Бальчюнене, руководителя Вильнюсского городского кризисного центра, в прошлом году за помощью в центр обращалось значительно больше людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, литва, в мире

В Литве выявили 775 новых случаев коронавируса за сутки

14:09 11.01.2021 (обновлено: 14:26 11.01.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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ВИЛЬНЮС, 11 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID -19 в Литве за минувшие сутки выросло на 775, летальных исходов - 32, сообщается в понедельник на сайте департамента статистики.
По данным статистики, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 160 446 человек, 64 642 - болеют, 92 608 - выздоровели.
От коронавируса с начала пандемии скончались 2232 человека.
По данным департамента статистики, в Литве уже вакцинированы 22 549 человек.
За последний день изолированы 2002 человека. Всего на изоляции 98 208 человек, включая тех, у кого подтвержден COVID-19.
Прогнозы, что карантин может привести к вспышке домашнего насилия, сбылись - количество убийств в 2020 году на 40%. выше, чем в предыдущие годы. По словам генерального комиссара полиции Ренатаса Пожела, криминогенная ситуация в Литве изменилась из-за пандемии COVID-19.
"Значительно уменьшилось количество краж, ограблений. Однако есть фундаментальная проблема, которую необходимо признать. Количество убийств резко возросло. Если в течение 2019 года у нас было 103 убийства, то за прошедший, 2020-й, зарегистрировано 143", - рассказал Пожела в программе Alfa taskas .
Большое беспокойства не только у правоохранительных органов, но и у тех, кто помогает жертвам, вызывает домашнее насилие. По словам Кристина Анкенайте-Бальчюнене, руководителя Вильнюсского городского кризисного центра, в прошлом году за помощью в центр обращалось значительно больше людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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