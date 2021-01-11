https://ria.ru/20210111/litva-1592570329.html

В Литве выявили 775 новых случаев коронавируса за сутки

В Литве выявили 775 новых случаев коронавируса за сутки

Число выявленных случаев COVID -19 в Литве за минувшие сутки выросло на 775, летальных исходов - 32, сообщается в понедельник на сайте департамента статистики. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:09

2021-01-11T14:09

2021-01-11T14:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 11 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID -19 в Литве за минувшие сутки выросло на 775, летальных исходов - 32, сообщается в понедельник на сайте департамента статистики.По данным статистики, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 160 446 человек, 64 642 - болеют, 92 608 - выздоровели.От коронавируса с начала пандемии скончались 2232 человека.По данным департамента статистики, в Литве уже вакцинированы 22 549 человек.За последний день изолированы 2002 человека. Всего на изоляции 98 208 человек, включая тех, у кого подтвержден COVID-19.Прогнозы, что карантин может привести к вспышке домашнего насилия, сбылись - количество убийств в 2020 году на 40%. выше, чем в предыдущие годы. По словам генерального комиссара полиции Ренатаса Пожела, криминогенная ситуация в Литве изменилась из-за пандемии COVID-19."Значительно уменьшилось количество краж, ограблений. Однако есть фундаментальная проблема, которую необходимо признать. Количество убийств резко возросло. Если в течение 2019 года у нас было 103 убийства, то за прошедший, 2020-й, зарегистрировано 143", - рассказал Пожела в программе Alfa taskas .Большое беспокойства не только у правоохранительных органов, но и у тех, кто помогает жертвам, вызывает домашнее насилие. По словам Кристина Анкенайте-Бальчюнене, руководителя Вильнюсского городского кризисного центра, в прошлом году за помощью в центр обращалось значительно больше людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/koronavirus-1588250071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, литва, в мире