https://ria.ru/20210111/krym-1592568998.html

Глава МИД Украины пригласил представителей России на саммит по Крыму

Глава МИД Украины пригласил представителей России на саммит по Крыму

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:59

2021-01-11T13:59

2021-01-11T13:59

россия

дмитрий кулеба

мид украины

великобритания

франция

германия

турция

республика крым

сша

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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве.Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".

https://ria.ru/20210106/sanctions-1592163166.html

россия

великобритания

франция

германия

турция

республика крым

сша

украина

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