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Глава МИД Украины пригласил представителей России на саммит по Крыму
Глава МИД Украины пригласил представителей России на саммит по Крыму
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:59
2021-01-11T13:59
россия
дмитрий кулеба
мид украины
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве.Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".
https://ria.ru/20210106/sanctions-1592163166.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, великобритания, франция, германия, турция, республика крым, сша, украина, в мире

Глава МИД Украины пригласил представителей России на саммит по Крыму

13:59 11.01.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве.
Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.
"Пусть приезжают (представители РФ - ред.). Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос - модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановления суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними (с РФ – ред.) обсуждать не будем. Приглашаю", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".
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