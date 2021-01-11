Глава МИД Украины пригласил представителей России на саммит по Крыму
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве.
Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.
"Пусть приезжают (представители РФ - ред.). Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос - модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановления суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними (с РФ – ред.) обсуждать не будем. Приглашаю", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".
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