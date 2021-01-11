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Туризм
https://ria.ru/20210111/krym-1592560924.html
Власти Крыма рассказали, что Коктебель ждет мощный туристический рестарт
Власти Крыма рассказали, что Коктебель ждет мощный туристический рестарт
Поселок Коктебель на юго-востоке Крыма ждет мощный туристический рестарт, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:12
2021-01-11T13:12
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туристы
новости - туризм
республика крым
коктебель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Поселок Коктебель на юго-востоке Крыма ждет мощный туристический рестарт, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Коктебель — легендарная литературно-художественная мекка, исторически культурно-интеллектуальный, природный и авиационный кластер, полностью заброшенный в инфраструктурном плане в украинский период, но способный на мощный, в том числе и туристический рестарт. Он "заработает" при условии благоустройства набережной, создания общественных пространств – и это задачи на стыке министерств, то, что должно быть сделано в рамках ФЦП и других программ. Эти работы уже начаты", — сказал Волченко в интервью РИА Новости.В частности, по его словам, уже проложены и отремонтированы первые дороги. Началось строительство канализационных очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, отсутствие которых, по словам министра, было самым большим сдерживающим фактором развития поселка."Сейчас мы утверждаем графики ведения работ поулично. Все они будут публичными и максимально направленными на уменьшение неудобств для жителей и гостей Коктебеля. Без рисков для курортного сезона следующего года. Работы синхронизируют с реконструкцией набережной и ремонтом дорог. Проект сложный, требующий всеобщей консолидации усилий", — отметил министр.
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республика крым
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туристы, новости - туризм, республика крым, коктебель

Власти Крыма рассказали, что Коктебель ждет мощный туристический рестарт

13:12 11.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Коктебеля
Отдыхающие на набережной Коктебеля - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Поселок Коктебель на юго-востоке Крыма ждет мощный туристический рестарт, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Коктебель — легендарная литературно-художественная мекка, исторически культурно-интеллектуальный, природный и авиационный кластер, полностью заброшенный в инфраструктурном плане в украинский период, но способный на мощный, в том числе и туристический рестарт. Он "заработает" при условии благоустройства набережной, создания общественных пространств – и это задачи на стыке министерств, то, что должно быть сделано в рамках ФЦП и других программ. Эти работы уже начаты", — сказал Волченко в интервью РИА Новости.
В частности, по его словам, уже проложены и отремонтированы первые дороги. Началось строительство канализационных очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, отсутствие которых, по словам министра, было самым большим сдерживающим фактором развития поселка.
"Сейчас мы утверждаем графики ведения работ поулично. Все они будут публичными и максимально направленными на уменьшение неудобств для жителей и гостей Коктебеля. Без рисков для курортного сезона следующего года. Работы синхронизируют с реконструкцией набережной и ремонтом дорог. Проект сложный, требующий всеобщей консолидации усилий", — отметил министр.
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)туристыНовости - ТуризмРеспублика КрымКоктебель
 
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