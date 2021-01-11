https://ria.ru/20210111/kreschenie-1592576281.html

Роспотребнадзор предложил запретить в Омске крещенские купания

Роспотребнадзор предложил запретить в Омске крещенские купания

Управление Роспотребнадзора Омской области рекомендовало воздержаться от крещенских купаний из-за коронавируса, так как раздевалки являются местом скопления... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:34

2021-01-11T14:34

2021-01-11T14:34

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

омская область

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ОМСК, 11 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора Омской области рекомендовало воздержаться от крещенских купаний из-за коронавируса, так как раздевалки являются местом скопления людей, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Омской области прошло в понедельник. Власти решили сохранить действие режима повышенной готовности до 31 января. На заседании оперативного штаба представители управления Роспотребнадзора высказались по вопросу крещенских купаний."Служба санитарного контроля рекомендует воздержаться от проведения массового мероприятия, так как раздевалки являются местом скопления людей, где необходимо соблюсти все санитарные нормы. Организаторы мероприятий должны максимально обеспечить меры предосторожности и безопасности", - поясняют в пресс-службе правительства Омской области.Официального запрета на купания нет, но целесообразность их проведения будет зависеть от организационных моментов – мероприятия пройдут, если будет возможность соблюдать санитарные нормы, отмечают в правительстве.

https://ria.ru/20210111/kupaniya-1592576021.html

омская область

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новости - религия и мировоззрение, омская область