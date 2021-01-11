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Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса
Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:17
2021-01-11T13:09
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых."Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под семь процентов годовых", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Первоначально ставка по таким кредитам была 8,5 процента. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75 процента. Регулятор установил значение на отметке 4,25 процента годовых.Глава правительства отметил, что такой шаг позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса.
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михаил мишустин, экономика

Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

12:17 11.01.2021 (обновлено: 13:09 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.
"Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под семь процентов годовых", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Первоначально ставка по таким кредитам была 8,5 процента. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75 процента. Регулятор установил значение на отметке 4,25 процента годовых.
Глава правительства отметил, что такой шаг позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса.
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