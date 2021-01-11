Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210111/kosachev-1592525676.html
Косачев: США не смогут больше ставить "оценки" выборам в других странах
Косачев: США не смогут больше ставить "оценки" выборам в других странах
Подвергнув сомнению правильность собственной избирательной системы, США лишились возможности выставлять "оценки" и выборам в других странах, считает глава... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:19
2021-01-11T10:19
выборы президента сша — 2020
капитолий
константин косачев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_92a42ad6b51da606d0372da830b3fcd7.jpg
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Подвергнув сомнению правильность собственной избирательной системы, США лишились возможности выставлять "оценки" и выборам в других странах, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Беспорядки у Капитолия саму американскую политическую систему, разумеется, не похоронили. Но они лишили ее сакральности. Истинной или ложной - это другой разговор, но, вне всякого сомнения, навязывавшейся миру американскими пропагандистами всеми правдами и неправдами", - написал сенатор в Facebook.По его словам, оценки американской системе - и это единственный такой прецедент в мире - всегда выставляли сами граждане США и только они."И раз уж эти оценки никогда не были отрицательными, и в американском, и в мировом сознании утвердился "знак качества", то есть тезис о непогрешимости (читай - совершенстве) американской демократии", - добавил Косачев.Он указал, что всем остальным системам в мире оценки так или иначе выставляли США - от собственного имени либо через подконтрольные организации и устами лояльных союзников."И главным критерием всегда было - "если недовольны избиратели, значит - что-то не так". А отсюда - "раз уж не так, то мы, американцы, где всё всегда ок, имеем право комментировать, влиять и вмешиваться", - отметил парламентарий."И вдруг - сбой. Теперь и американская система подвергнута сомнению изнутри, самими американцами. Это произошло впервые и - "о боже!" - это оказалось справедливым! Город на холме не сияет. Система больше не безгрешна, а следовательно - подлежит критическому обсуждению", - подчеркнул законодатель.Утрата "сакральности" демократических устоев Соединённых Штатов с точки зрения восприятия политической системы этой страны в мире - главный итог событий 6 января, полагает он."Вот и американцы вкусили плоды древа познания добра и зла - и девственность уже не вернуть", - заключил он.
https://ria.ru/20210107/vybory-1592236253.html
https://ria.ru/20201223/vybory-1590559007.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_547331634cf615a0ad7ae83e7b604555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, константин косачев, сша, в мире

Косачев: США не смогут больше ставить "оценки" выборам в других странах

10:19 11.01.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Подвергнув сомнению правильность собственной избирательной системы, США лишились возможности выставлять "оценки" и выборам в других странах, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Беспорядки у Капитолия саму американскую политическую систему, разумеется, не похоронили. Но они лишили ее сакральности. Истинной или ложной - это другой разговор, но, вне всякого сомнения, навязывавшейся миру американскими пропагандистами всеми правдами и неправдами", - написал сенатор в Facebook.

Спустя почти неделю после известных событий вокруг и внутри Капитолия можно обозначить, на мой взгляд, главное, что они...

Опубликовано Константином Косачевым Воскресенье, 10 января 2021 г.
По его словам, оценки американской системе - и это единственный такой прецедент в мире - всегда выставляли сами граждане США и только они.
"И раз уж эти оценки никогда не были отрицательными, и в американском, и в мировом сознании утвердился "знак качества", то есть тезис о непогрешимости (читай - совершенстве) американской демократии", - добавил Косачев.
Он указал, что всем остальным системам в мире оценки так или иначе выставляли США - от собственного имени либо через подконтрольные организации и устами лояльных союзников.
"И главным критерием всегда было - "если недовольны избиратели, значит - что-то не так". А отсюда - "раз уж не так, то мы, американцы, где всё всегда ок, имеем право комментировать, влиять и вмешиваться", - отметил парламентарий.
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 14:23Выборы президента США — 2020
В Госдуме рассказали, чем запомнятся выборы в США в 2020 году
"И вдруг - сбой. Теперь и американская система подвергнута сомнению изнутри, самими американцами. Это произошло впервые и - "о боже!" - это оказалось справедливым! Город на холме не сияет. Система больше не безгрешна, а следовательно - подлежит критическому обсуждению", - подчеркнул законодатель.
Утрата "сакральности" демократических устоев Соединённых Штатов с точки зрения восприятия политической системы этой страны в мире - главный итог событий 6 января, полагает он.
"Вот и американцы вкусили плоды древа познания добра и зла - и девственность уже не вернуть", - заключил он.
Подсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 14:01Выборы президента США — 2020
Памфилова рассказала, как ЦИК пытался разобраться в выборах в США
 
Выборы президента США — 2020КапитолийКонстантин КосачевСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
15:01Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Лента новостейМолния