https://ria.ru/20210111/kosachev-1592525676.html

Косачев: США не смогут больше ставить "оценки" выборам в других странах

Косачев: США не смогут больше ставить "оценки" выборам в других странах

Подвергнув сомнению правильность собственной избирательной системы, США лишились возможности выставлять "оценки" и выборам в других странах, считает глава... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:19

2021-01-11T10:19

2021-01-11T10:19

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Подвергнув сомнению правильность собственной избирательной системы, США лишились возможности выставлять "оценки" и выборам в других странах, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Беспорядки у Капитолия саму американскую политическую систему, разумеется, не похоронили. Но они лишили ее сакральности. Истинной или ложной - это другой разговор, но, вне всякого сомнения, навязывавшейся миру американскими пропагандистами всеми правдами и неправдами", - написал сенатор в Facebook.По его словам, оценки американской системе - и это единственный такой прецедент в мире - всегда выставляли сами граждане США и только они."И раз уж эти оценки никогда не были отрицательными, и в американском, и в мировом сознании утвердился "знак качества", то есть тезис о непогрешимости (читай - совершенстве) американской демократии", - добавил Косачев.Он указал, что всем остальным системам в мире оценки так или иначе выставляли США - от собственного имени либо через подконтрольные организации и устами лояльных союзников."И главным критерием всегда было - "если недовольны избиратели, значит - что-то не так". А отсюда - "раз уж не так, то мы, американцы, где всё всегда ок, имеем право комментировать, влиять и вмешиваться", - отметил парламентарий."И вдруг - сбой. Теперь и американская система подвергнута сомнению изнутри, самими американцами. Это произошло впервые и - "о боже!" - это оказалось справедливым! Город на холме не сияет. Система больше не безгрешна, а следовательно - подлежит критическому обсуждению", - подчеркнул законодатель.Утрата "сакральности" демократических устоев Соединённых Штатов с точки зрения восприятия политической системы этой страны в мире - главный итог событий 6 января, полагает он."Вот и американцы вкусили плоды древа познания добра и зла - и девственность уже не вернуть", - заключил он.

https://ria.ru/20210107/vybory-1592236253.html

https://ria.ru/20201223/vybory-1590559007.html

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капитолий, константин косачев, сша, в мире