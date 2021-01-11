https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592628799.html

Беглов заявил о риске роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Беглов заявил о риске роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в Санкт-Петербурге после новогодних праздников, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T19:06

2021-01-11T19:06

2021-01-11T19:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в Санкт-Петербурге после новогодних праздников, сообщил губернатор города Александр Беглов."После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор отметил, что эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой.Он напомнил горожанам, что такие меры безопасности, как использование масок, дезинфекция рук и социальная дистанция, способны уберечь от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/peterburg-1592622228.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество