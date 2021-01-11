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Беглов заявил о риске роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Беглов заявил о риске роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в Санкт-Петербурге после новогодних праздников, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:06
2021-01-11T19:06
2021-01-11T19:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в Санкт-Петербурге после новогодних праздников, сообщил губернатор города Александр Беглов."После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор отметил, что эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой.Он напомнил горожанам, что такие меры безопасности, как использование масок, дезинфекция рук и социальная дистанция, способны уберечь от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/peterburg-1592622228.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество