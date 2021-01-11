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https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592628799.html
Беглов заявил о риске роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Беглов заявил о риске роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в Санкт-Петербурге после новогодних праздников, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:06
2021-01-11T19:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в Санкт-Петербурге после новогодних праздников, сообщил губернатор города Александр Беглов."После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор отметил, что эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой.Он напомнил горожанам, что такие меры безопасности, как использование масок, дезинфекция рук и социальная дистанция, способны уберечь от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов заявил о риске роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге

19:06 11.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом может произойти в Санкт-Петербурге после новогодних праздников, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 18:37Распространение нового коронавируса
В Петербурге удалось разорвать цепочки передачи COVID-19, заявил Беглов
Губернатор отметил, что эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой.
Он напомнил горожанам, что такие меры безопасности, как использование масок, дезинфекция рук и социальная дистанция, способны уберечь от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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