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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592593885.html
Названы самые длительные последствия коронавируса
Названы самые длительные последствия коронавируса
Китайские ученые определили самые длительные и распространенные последствия коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:15
2021-01-11T17:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
the lancet
воз
бразилия
индия
сша
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Китайские ученые определили самые длительные и распространенные последствия коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet.Специалисты провели исследование среди 1733 пациентов с подтвержденным COVID-19, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тан (Jin Yin-Tan) в период с января по май 2020 года. Медианный возраст инфицированных составлял 57 лет, 52% добровольцев — мужчины.Перенесшие COVID-19 в тяжелой форме имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и нуждались в помощи при долгосрочном восстановлении, отметили ученые.По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали свыше 88,8 миллиона инфицированных SARS-CoV-2. Из них более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.
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коронавирус covid-19, the lancet, воз, бразилия, индия, сша

Названы самые длительные последствия коронавируса

16:15 11.01.2021 (обновлено: 17:02 11.01.2021)
 
© Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Китайские ученые определили самые длительные и распространенные последствия коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet.
Специалисты провели исследование среди 1733 пациентов с подтвержденным COVID-19, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тан (Jin Yin-Tan) в период с января по май 2020 года. Медианный возраст инфицированных составлял 57 лет, 52% добровольцев — мужчины.

"Спустя шесть месяцев после острой фазы инфекции пациентов в основном беспокоила усталость или мышечная слабость (63% переболевших), проблемы со сном (26%), беспокойство или депрессия (23%)", — говорится в статье.

Перенесшие COVID-19 в тяжелой форме имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и нуждались в помощи при долгосрочном восстановлении, отметили ученые.
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали свыше 88,8 миллиона инфицированных SARS-CoV-2. Из них более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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В ВОЗ указали на наиболее вероятный источник коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19The LancetВОЗБразилияИндияСША
 
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