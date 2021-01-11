https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592593885.html

Названы самые длительные последствия коронавируса

Названы самые длительные последствия коронавируса

Китайские ученые определили самые длительные и распространенные последствия коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:15

2021-01-11T16:15

2021-01-11T17:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

the lancet

воз

бразилия

индия

сша

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Китайские ученые определили самые длительные и распространенные последствия коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet.Специалисты провели исследование среди 1733 пациентов с подтвержденным COVID-19, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тан (Jin Yin-Tan) в период с января по май 2020 года. Медианный возраст инфицированных составлял 57 лет, 52% добровольцев — мужчины.Перенесшие COVID-19 в тяжелой форме имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и нуждались в помощи при долгосрочном восстановлении, отметили ученые.По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали свыше 88,8 миллиона инфицированных SARS-CoV-2. Из них более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/myshi-1592587165.html

бразилия

индия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, the lancet, воз, бразилия, индия, сша