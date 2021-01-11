Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России
11:43 11.01.2021 (обновлено: 12:27 11.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Произошедший в период новогодних каникул спад новых случаев коронавируса в Российской Федерации объясняется существенным сокращением контактов и морозами, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 315, до 3 425 269. Наибольшее количество выявлено в Москве — 4646, Санкт-Петербурге — 3004, Подмосковье — 1315. Подтверждены 436 смертей с коронавирусом, за все время — 62 273.
"Мы прогнозировали этот спад еще до начала (новогодних каникул. — Прим. ред.). Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди, конечно, <…> не общались все каникулы, сидели дома, это точно, а те, которые куда-то выходили, это очень маленькое количество. То есть резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте, в общественных местах, плюс мороз на улице — это все работает на уменьшение распространения вируса", — прокомментировал цифры Жемчугов.
Две недели таких ограничений, по словам иммунолога, как раз составляют инкубационный период. В совокупности с каникулами в школах и вузах это дает достаточно серьезное ограничение контактов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.