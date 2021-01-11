https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592542081.html

Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России

Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России

Произошедший в период новогодних каникул спад новых случаев коронавируса в Российской Федерации объясняется существенным сокращением контактов и морозами,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:43

2021-01-11T11:43

2021-01-11T12:27

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Произошедший в период новогодних каникул спад новых случаев коронавируса в Российской Федерации объясняется существенным сокращением контактов и морозами, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 315, до 3 425 269. Наибольшее количество выявлено в Москве — 4646, Санкт-Петербурге — 3004, Подмосковье — 1315. Подтверждены 436 смертей с коронавирусом, за все время — 62 273."Мы прогнозировали этот спад еще до начала (новогодних каникул. — Прим. ред.). Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди, конечно, <…> не общались все каникулы, сидели дома, это точно, а те, которые куда-то выходили, это очень маленькое количество. То есть резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте, в общественных местах, плюс мороз на улице — это все работает на уменьшение распространения вируса", — прокомментировал цифры Жемчугов.Две недели таких ограничений, по словам иммунолога, как раз составляют инкубационный период. В совокупности с каникулами в школах и вузах это дает достаточно серьезное ограничение контактов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/faktor-1592479523.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество