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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592542081.html
Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России
Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России
Произошедший в период новогодних каникул спад новых случаев коронавируса в Российской Федерации объясняется существенным сокращением контактов и морозами,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:43
2021-01-11T12:27
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Произошедший в период новогодних каникул спад новых случаев коронавируса в Российской Федерации объясняется существенным сокращением контактов и морозами, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 315, до 3 425 269. Наибольшее количество выявлено в Москве — 4646, Санкт-Петербурге — 3004, Подмосковье — 1315. Подтверждены 436 смертей с коронавирусом, за все время — 62 273."Мы прогнозировали этот спад еще до начала (новогодних каникул. — Прим. ред.). Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди, конечно, &lt;…&gt; не общались все каникулы, сидели дома, это точно, а те, которые куда-то выходили, это очень маленькое количество. То есть резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте, в общественных местах, плюс мороз на улице — это все работает на уменьшение распространения вируса", — прокомментировал цифры Жемчугов.Две недели таких ограничений, по словам иммунолога, как раз составляют инкубационный период. В совокупности с каникулами в школах и вузах это дает достаточно серьезное ограничение контактов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России

11:43 11.01.2021 (обновлено: 12:27 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Произошедший в период новогодних каникул спад новых случаев коронавируса в Российской Федерации объясняется существенным сокращением контактов и морозами, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 315, до 3 425 269. Наибольшее количество выявлено в Москве — 4646, Санкт-Петербурге — 3004, Подмосковье — 1315. Подтверждены 436 смертей с коронавирусом, за все время — 62 273.
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"Мы прогнозировали этот спад еще до начала (новогодних каникул. — Прим. ред.). Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди, конечно, <…> не общались все каникулы, сидели дома, это точно, а те, которые куда-то выходили, это очень маленькое количество. То есть резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте, в общественных местах, плюс мороз на улице — это все работает на уменьшение распространения вируса", — прокомментировал цифры Жемчугов.
Две недели таких ограничений, по словам иммунолога, как раз составляют инкубационный период. В совокупности с каникулами в школах и вузах это дает достаточно серьезное ограничение контактов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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