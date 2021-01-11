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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592537631.html
В Москве выявили 4646 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 4646 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4646, Санкт-Петербурге - 3004, Подмосковье - 1315, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:19
2021-01-11T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4646, Санкт-Петербурге - 3004, Подмосковье - 1315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4646; 2. Санкт-Петербург - 3004; 3. Московская область - 1315", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области - 13, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 4646 новых случаев заражения коронавирусом

11:19 11.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4646, Санкт-Петербурге - 3004, Подмосковье - 1315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 4646; 2. Санкт-Петербург - 3004; 3. Московская область - 1315", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области - 13, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 3.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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