https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592537631.html

В Москве выявили 4646 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 4646 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4646, Санкт-Петербурге - 3004, Подмосковье - 1315, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:19

2021-01-11T11:19

2021-01-11T11:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4646, Санкт-Петербурге - 3004, Подмосковье - 1315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4646; 2. Санкт-Петербург - 3004; 3. Московская область - 1315", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области - 13, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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