https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592537631.html
В Москве выявили 4646 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 4646 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4646, Санкт-Петербурге - 3004, Подмосковье - 1315, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:19
2021-01-11T11:19
2021-01-11T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667175_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_48ffc5f2dfed01f1231c9503987aaf04.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4646, Санкт-Петербурге - 3004, Подмосковье - 1315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4646; 2. Санкт-Петербург - 3004; 3. Московская область - 1315", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области - 13, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667175_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_65fb0267a8171f2a8591cedd12955e18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество