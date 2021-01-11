https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592537243.html

В России за сутки выписали 21 786 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 21 786 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 21 786 человек после COVID-19, за все время - 2 800 675, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:17

2021-01-11T11:17

2021-01-11T11:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 786 человек после COVID-19, за все время - 2 800 675, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 786 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 800 675", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 6 684 человека, в Санкт-Петербурге - 1 873, в Подмосковье - 1 423.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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