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В России за сутки выписали 21 786 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 21 786 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 21 786 человек после COVID-19, за все время - 2 800 675, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:17
2021-01-11T11:17
2021-01-11T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 786 человек после COVID-19, за все время - 2 800 675, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 786 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 800 675", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 6 684 человека, в Санкт-Петербурге - 1 873, в Подмосковье - 1 423.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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