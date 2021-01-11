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https://ria.ru/20210111/koloniya-1592559169.html
ФСИН ответила на сообщения о рабском труде в мордовской женской колонии
ФСИН ответила на сообщения о рабском труде в мордовской женской колонии
Информация о непосильном труде осужденных в женской колонии № 2 Мордовии не соответствует действительности, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:06
2021-01-11T13:55
республика мордовия
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Информация о непосильном труде осужденных в женской колонии № 2 Мордовии не соответствует действительности, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе республиканского управления ФСИН.О жалобах осужденных на "рабский труд" ранее со ссылкой на правозащитников написал "Коммерсант". По словам одной из женщин, их заставляют работать на швейном производстве с 8:00 до 21:00 с десятиминутным перерывом на обед.При этом месячная зарплата работниц, как утверждается в публикации, составляет всего 11 тысяч рублей, а после вычета "за коммунальные услуги и налоги" им остается не более пяти тысяч.В пресс-службе мордовского УФСИН заверили, что рабочий день в колонии, согласно Трудовому и Уголовно-исполнительному кодексам России, "составляет 40 часов в неделю". Работа, как утверждает ведомство, длится с 8:30 до 17:00 с получасовым перерывом на обед.Среднюю зарплату осужденных колонии в УФСИН оценили в 9,9 тысячи рублей в месяц. Конкретная сумма "зависит от выполнения нормы выработки"."После начисления заработной платы производятся удержания по исполнительным листам, искам, удержания за питание и коммунально-бытовые услуги. На лицевой счет осужденных зачисляется не менее 25 процентов суммы начисленной заработной платы. Например, в сентябре 2020 года осужденной Анне Гайдуковой, о которой идет речь в публикации, была зачислена на лицевой счет заработная плата в размере 10 453 рубля", — подчеркнули в ведомстве.При этом в декабре 2018 года начальника другой женской колонии в Мордовии, № 14, отстранили от должности после проверки центрального аппарата, которая выявила "нарушения в привлечении к труду осужденных".
https://ria.ru/20210108/bolezni-1592298984.html
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республика мордовия, происшествия

ФСИН ответила на сообщения о рабском труде в мордовской женской колонии

13:06 11.01.2021 (обновлено: 13:55 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Олег ЛасточкинКолония
Колония - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Информация о непосильном труде осужденных в женской колонии № 2 Мордовии не соответствует действительности, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе республиканского управления ФСИН.
О жалобах осужденных на "рабский труд" ранее со ссылкой на правозащитников написал "Коммерсант". По словам одной из женщин, их заставляют работать на швейном производстве с 8:00 до 21:00 с десятиминутным перерывом на обед.
При этом месячная зарплата работниц, как утверждается в публикации, составляет всего 11 тысяч рублей, а после вычета "за коммунальные услуги и налоги" им остается не более пяти тысяч.
В пресс-службе мордовского УФСИН заверили, что рабочий день в колонии, согласно Трудовому и Уголовно-исполнительному кодексам России, "составляет 40 часов в неделю". Работа, как утверждает ведомство, длится с 8:30 до 17:00 с получасовым перерывом на обед.
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Среднюю зарплату осужденных колонии в УФСИН оценили в 9,9 тысячи рублей в месяц. Конкретная сумма "зависит от выполнения нормы выработки".
"После начисления заработной платы производятся удержания по исполнительным листам, искам, удержания за питание и коммунально-бытовые услуги. На лицевой счет осужденных зачисляется не менее 25 процентов суммы начисленной заработной платы. Например, в сентябре 2020 года осужденной Анне Гайдуковой, о которой идет речь в публикации, была зачислена на лицевой счет заработная плата в размере 10 453 рубля", — подчеркнули в ведомстве.
При этом в декабре 2018 года начальника другой женской колонии в Мордовии, № 14, отстранили от должности после проверки центрального аппарата, которая выявила "нарушения в привлечении к труду осужденных".
 
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