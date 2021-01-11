https://ria.ru/20210111/koloniya-1592559169.html

ФСИН ответила на сообщения о рабском труде в мордовской женской колонии

ФСИН ответила на сообщения о рабском труде в мордовской женской колонии

Информация о непосильном труде осужденных в женской колонии № 2 Мордовии не соответствует действительности, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:06

2021-01-11T13:06

2021-01-11T13:55

республика мордовия

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Информация о непосильном труде осужденных в женской колонии № 2 Мордовии не соответствует действительности, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе республиканского управления ФСИН.О жалобах осужденных на "рабский труд" ранее со ссылкой на правозащитников написал "Коммерсант". По словам одной из женщин, их заставляют работать на швейном производстве с 8:00 до 21:00 с десятиминутным перерывом на обед.При этом месячная зарплата работниц, как утверждается в публикации, составляет всего 11 тысяч рублей, а после вычета "за коммунальные услуги и налоги" им остается не более пяти тысяч.В пресс-службе мордовского УФСИН заверили, что рабочий день в колонии, согласно Трудовому и Уголовно-исполнительному кодексам России, "составляет 40 часов в неделю". Работа, как утверждает ведомство, длится с 8:30 до 17:00 с получасовым перерывом на обед.Среднюю зарплату осужденных колонии в УФСИН оценили в 9,9 тысячи рублей в месяц. Конкретная сумма "зависит от выполнения нормы выработки"."После начисления заработной платы производятся удержания по исполнительным листам, искам, удержания за питание и коммунально-бытовые услуги. На лицевой счет осужденных зачисляется не менее 25 процентов суммы начисленной заработной платы. Например, в сентябре 2020 года осужденной Анне Гайдуковой, о которой идет речь в публикации, была зачислена на лицевой счет заработная плата в размере 10 453 рубля", — подчеркнули в ведомстве.При этом в декабре 2018 года начальника другой женской колонии в Мордовии, № 14, отстранили от должности после проверки центрального аппарата, которая выявила "нарушения в привлечении к труду осужденных".

https://ria.ru/20210108/bolezni-1592298984.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика мордовия, происшествия