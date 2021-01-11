https://ria.ru/20210111/knigi-1592546579.html
Названа самая популярная электронная книга в России в период каникул
Названа самая популярная электронная книга в России в период каникул
Самой популярной электронной книгой в новогодние праздники у россиян стала "Дурная кровь" - новый детектив британской писательницы Джоан Роулинг, пишущей под... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:39
2021-01-11T14:39
2021-01-11T14:39
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литрес
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Самой популярной электронной книгой в новогодние праздники у россиян стала "Дурная кровь" - новый детектив британской писательницы Джоан Роулинг, пишущей под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "ЛитРес"."Самой популярной электронной книгой в новогодние праздники у россиян стал новый детектив Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) "Дурная кровь". Также в топ-5 вошли бестселлер Майка Омера "Внутри убийцы", "Думай медленно… решай быстро" Даниеля Канемана, "Расширить сознание легально" Владислава Гайдукевича и "Тревожные люди" Фредрика Бакмана", - сказано в сообщении.Согласно статистике, продажи электронных и аудиокниг в сервисе в период новогодних праздников - с 1 по 10 января - выросли на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик продаж, как и в прошлом году, пришелся на 2 и 4 января.По сравнению с прошлыми новогодними праздниками значительно выросли продажи аудиокниг - на 44 процента. По количеству проданных экземпляров в этом формате лидирует новинка Максима Батырева "Сложные подчиненные. Практика российских руководителей". Кроме нее россияне активно покупали "Подсознание может все!" Джона Кехо, "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Сэмюэля Клейсона, "Думай медленно… решай быстро" Канемана и "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ной Харари.
https://ria.ru/20210108/knigi-1592318537.html
https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html
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РИА Новости
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книги, новости культуры, литрес, джоан роулинг (джоан мюррэй)
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Самой популярной электронной книгой в новогодние праздники у россиян стала "Дурная кровь" - новый детектив британской писательницы Джоан Роулинг, пишущей под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "ЛитРес".
"Самой популярной электронной книгой в новогодние праздники у россиян стал новый детектив Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) "Дурная кровь". Также в топ-5 вошли бестселлер Майка Омера "Внутри убийцы", "Думай медленно… решай быстро" Даниеля Канемана, "Расширить сознание легально" Владислава Гайдукевича и "Тревожные люди" Фредрика Бакмана", - сказано в сообщении.
Согласно статистике, продажи электронных и аудиокниг в сервисе в период новогодних праздников - с 1 по 10 января - выросли на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик продаж, как и в прошлом году, пришелся на 2 и 4 января.
"Интересно, что в эти праздники россияне гораздо активнее читали и слушали книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности. Нон-фикшн в целом пользовался на 56 процентов большей популярностью на каникулах, чем в предновогодний период, и на 30 процентов - чем в прошлые новогодние праздники", - отметили в сервисе.
По сравнению с прошлыми новогодними праздниками значительно выросли продажи аудиокниг - на 44 процента. По количеству проданных экземпляров в этом формате лидирует новинка Максима Батырева "Сложные подчиненные. Практика российских руководителей". Кроме нее россияне активно покупали "Подсознание может все!" Джона Кехо, "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Сэмюэля Клейсона, "Думай медленно… решай быстро" Канемана и "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ной Харари.