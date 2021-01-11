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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210111/kniga-1592560594.html
В Китае выпустили Белую книгу о сотрудничестве в международном развитии
В Китае выпустили Белую книгу о сотрудничестве в международном развитии
Пресс-канцелярия Госсовета КНР 10 января опубликовала Белую книгу "Сотрудничество в области международного развития в новую эпоху". РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:32
2021-01-11T13:32
россия-китай: главное
китай
в мире
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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Пресс-канцелярия Госсовета КНР 10 января опубликовала Белую книгу "Сотрудничество в области международного развития в новую эпоху". Белая книга состоит из 8 глав: Сотрудничество Китая в области международного развития на основе концепции сообщества единой судьбы; Китай добился нового прогресса в международном сотрудничестве; Международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь"; Вклад Китая в Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года; Помощь Китая другим странам в противостоянии глобальным гуманитарным вызовам; Китай поддерживает эндогенный экономический рост развивающихся стран; КНР укрепляет международные обмены и трехстороннее сотрудничество; Перспективы сотрудничества Китая в области международного развития.В Белой книге говорится, что сотрудничество Китая в области международного развития в новую эпоху основывается на создании сообщества единой судьбы. Китай продолжает неуклонно расширять масштабы своего международного сотрудничества, уделяя первоочередное внимание наименее развитым государствам Азии и Африки и развивающимся странам, участвующим в инициативе "Один пояс и один путь".В Белой книге отмечается, что Китай неуклонно продолжает расширять масштабы своей помощи иностранным государствам. С тех пор, как была предложена инициатива "Один пояс и один путь", Китай осуществляет сотрудничество в целях развития и вносит свой вклад в углубление контактов в развитии инфраструктуры, торговли, финансов и людских контактов на основе потребностей отдельных стран, создавая пространство и возможности для содействия высококачественному сотрудничеству в рамках вышеуказанной инициативы, указывается в документе.Китай внес свой вклад в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, говорится в Белой книге. Китай оказывал помощь другим развивающимся странам в сокращении масштабов бедности, стимулировании сельскохозяйственного прогресса, поддержке равного доступа к образованию, улучшении инфраструктуры и ускорении индустриализации, – отмечается в Белой книге. Китай внес вклад в реагирование на основные глобальные вызовы и совершенствование глобальной системы управления.В документе говорится, что КНР стремится помочь развивающимся странам в укреплении их потенциала для самостоятельного развития, увеличил целевую помощь с этой целью посредством развития человеческих ресурсов и технического сотрудничества. Китай является активным сторонником глобального партнерства в области развития и проводит диалог и обмены с международными институтами и двусторонними донорами для изучения и проведения трехстороннего сотрудничества с открытым и прагматичным подходом. Это придало новый импульс международному сотрудничеству, указывается в Белой книге.Китай сделает все, что в его силах, чтобы способствовать международному сотрудничеству, говорится в документе. Страна будет и впредь придерживаться концепции сообщества единой судьбы, следовать правильным подходам с точки зрения справедливости и интересов, активно осуществлять международное сотрудничество в целях развития в пределах своих возможностей, говорится в Белой книге под заголовком "Сотрудничество Китая в области международного развития в новую эпоху".
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китай, в мире

В Китае выпустили Белую книгу о сотрудничестве в международном развитии

13:32 11.01.2021
 
CC BY-SA 4.0 / 維基小霸王 / 2021年初拍摄的照片。/ Cropped image Вход в комплекс Чжуннаньхай
Вход в комплекс Чжуннаньхай - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
CC BY-SA 4.0 / 維基小霸王 / 2021年初拍摄的照片。/ Cropped image
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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Пресс-канцелярия Госсовета КНР 10 января опубликовала Белую книгу "Сотрудничество в области международного развития в новую эпоху".
Белая книга состоит из 8 глав: Сотрудничество Китая в области международного развития на основе концепции сообщества единой судьбы; Китай добился нового прогресса в международном сотрудничестве; Международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь"; Вклад Китая в Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года; Помощь Китая другим странам в противостоянии глобальным гуманитарным вызовам; Китай поддерживает эндогенный экономический рост развивающихся стран; КНР укрепляет международные обмены и трехстороннее сотрудничество; Перспективы сотрудничества Китая в области международного развития.
В Белой книге говорится, что сотрудничество Китая в области международного развития в новую эпоху основывается на создании сообщества единой судьбы. Китай продолжает неуклонно расширять масштабы своего международного сотрудничества, уделяя первоочередное внимание наименее развитым государствам Азии и Африки и развивающимся странам, участвующим в инициативе "Один пояс и один путь".
В Белой книге отмечается, что Китай неуклонно продолжает расширять масштабы своей помощи иностранным государствам. С тех пор, как была предложена инициатива "Один пояс и один путь", Китай осуществляет сотрудничество в целях развития и вносит свой вклад в углубление контактов в развитии инфраструктуры, торговли, финансов и людских контактов на основе потребностей отдельных стран, создавая пространство и возможности для содействия высококачественному сотрудничеству в рамках вышеуказанной инициативы, указывается в документе.
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 18:41Россия-Китай: Главное
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Китай внес свой вклад в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, говорится в Белой книге. Китай оказывал помощь другим развивающимся странам в сокращении масштабов бедности, стимулировании сельскохозяйственного прогресса, поддержке равного доступа к образованию, улучшении инфраструктуры и ускорении индустриализации, – отмечается в Белой книге. Китай внес вклад в реагирование на основные глобальные вызовы и совершенствование глобальной системы управления.
В документе говорится, что КНР стремится помочь развивающимся странам в укреплении их потенциала для самостоятельного развития, увеличил целевую помощь с этой целью посредством развития человеческих ресурсов и технического сотрудничества. Китай является активным сторонником глобального партнерства в области развития и проводит диалог и обмены с международными институтами и двусторонними донорами для изучения и проведения трехстороннего сотрудничества с открытым и прагматичным подходом. Это придало новый импульс международному сотрудничеству, указывается в Белой книге.
Китай сделает все, что в его силах, чтобы способствовать международному сотрудничеству, говорится в документе. Страна будет и впредь придерживаться концепции сообщества единой судьбы, следовать правильным подходам с точки зрения справедливости и интересов, активно осуществлять международное сотрудничество в целях развития в пределах своих возможностей, говорится в Белой книге под заголовком "Сотрудничество Китая в области международного развития в новую эпоху".
 
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