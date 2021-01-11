https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592557561.html

В ОБСЕ оценили организацию выборов президента Киргизии

В ОБСЕ оценили организацию выборов президента Киргизии

Досрочные выборы президента в Киргизии в целом были хорошо организованы, соответствовали базовым правовым стандартным рамкам, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:00

2021-01-11T13:00

2021-01-11T13:00

садыр жапаров

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Досрочные выборы президента в Киргизии в целом были хорошо организованы, соответствовали базовым правовым стандартным рамкам, заявил на пресс-конференции в понедельник глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Тамаш Месерич."Досрочные выборы президента и референдум в целом были хорошо организованы", - заявил он.Наблюдатели отметили, что досрочные выборы и референдум были проведены на фоне политического кризиса после отмены итогов парламентских выборов. При этом, заверили представители ОБСЕ, фундаментальные свободы были соблюдены, а выборы президента Киргизии "соответствовали базовым правовым стандартным рамкам". В то же время они отметили и недочеты в ходе предвыборной кампании."В ходе агитации на выборах президента Киргизии преобладал один кандидат за счет больших финансовых средств и административного ресурса", - подчеркнул специальный координатор ОБСЕ Питер Юэль-Йенсен.В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение 2-3 дней.

https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592533835.html

киргизия

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садыр жапаров, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, киргизия, в мире