https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592533936.html

Глава ЦИК Киргизии назвал итоги выборов президента полностью достоверными

Глава ЦИК Киргизии назвал итоги выборов президента полностью достоверными

Результаты президентских выборов в Киргизии можно считать "полностью достоверными", заявила в понедельник на пресс-конференции председатель ЦИК республики... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:59

2021-01-11T10:59

2021-01-11T11:35

цик киргизии

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592532602_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_261eece16569c1e6491ac169c5fa34da.jpg

БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Результаты президентских выборов в Киргизии можно считать "полностью достоверными", заявила в понедельник на пресс-конференции председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова."Нам удалось провести эти выборы на достаточно высоком уровне, не допустить те ошибки, что были в прошлом. Нам удалось сохранить уровень прозрачности и достоверности процесса. Мы можем с уверенностью сказать - итоги голосования являются полностью достоверными. Это важное достижение нашей страны", - заявила она.По словам Шайлдабековой, выборы 10 января прошли без серьезных нарушений. "Мы не видели массового подкупа. Были сигналы о подкупе, но они не носили массовый характер, как на прошлых выборах (в парламент - ред.), когда это было очевидно всем", - уточнила глава ЦИК.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. Последний зарубежный участок, находящийся в столице США, закрылся в 4.00 мск 11 января. Итоговая явка избирателей составила чуть меньше 40%.В выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/kirgiziya-1592528189.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик киргизии, киргизия, в мире