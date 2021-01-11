Глава ЦИК Киргизии назвал итоги выборов президента полностью достоверными
10:59 11.01.2021 (обновлено: 11:35 11.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАгитационный билборд кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкеке
БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Результаты президентских выборов в Киргизии можно считать "полностью достоверными", заявила в понедельник на пресс-конференции председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.
"Нам удалось провести эти выборы на достаточно высоком уровне, не допустить те ошибки, что были в прошлом. Нам удалось сохранить уровень прозрачности и достоверности процесса. Мы можем с уверенностью сказать - итоги голосования являются полностью достоверными. Это важное достижение нашей страны", - заявила она.
По словам Шайлдабековой, выборы 10 января прошли без серьезных нарушений. "Мы не видели массового подкупа. Были сигналы о подкупе, но они не носили массовый характер, как на прошлых выборах (в парламент - ред.), когда это было очевидно всем", - уточнила глава ЦИК.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. Последний зарубежный участок, находящийся в столице США, закрылся в 4.00 мск 11 января. Итоговая явка избирателей составила чуть меньше 40%.
В выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.