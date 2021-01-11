https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592533835.html

Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, выразив надежду на то, что его деятельность будет... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:59

2021-01-11T10:59

2021-01-11T11:17

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, выразив надежду на то, что его деятельность будет способствовать наращиванию российско-киргизских связей, сообщается на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента ... Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.Президент добавил, что отношения между странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. РФ и Киргизией накоплен большой опыт сотрудничества в различных областях, "конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС".

https://ria.ru/20210110/soyuznik-1592495122.html

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евразийский экономический союз, снг, шос, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, в мире