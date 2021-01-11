Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
10:59 11.01.2021 (обновлено: 11:17 11.01.2021)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, выразив надежду на то, что его деятельность будет способствовать наращиванию российско-киргизских связей, сообщается на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента ... Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.
Президент добавил, что отношения между странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. РФ и Киргизией накоплен большой опыт сотрудничества в различных областях, "конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС".
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