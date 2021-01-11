https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592518401.html

Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии, сообщила пресс-служба лидера... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:06

2021-01-11T09:06

2021-01-11T09:07

садыр жапаров

киргизия

казахстан

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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии, сообщила пресс-служба лидера Казахстана."Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах, отметив, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братской Киргизией в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов двух стран."Садыр Жапаров поблагодарил главу государства и весь казахстанский народ за неизменную поддержку Кыргызской Республики в ее стремлении к стабильному и созидательному развитию", - говорится в сообщении.Согласно пресс-релизу, президенты подтвердили готовность к совместной работе по всему спектру двусторонней повестки дня, выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/kirgiziya-1592492918.html

киргизия

казахстан

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садыр жапаров, киргизия, казахстан