Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/kirgiziya-1592518401.html
Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии, сообщила пресс-служба лидера... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:06
2021-01-11T09:07
садыр жапаров
киргизия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592442487_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_f0a13fc7d7ea9a94dda6a983b4f03a2c.jpg
АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии, сообщила пресс-служба лидера Казахстана."Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах, отметив, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братской Киргизией в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов двух стран."Садыр Жапаров поблагодарил главу государства и весь казахстанский народ за неизменную поддержку Кыргызской Республики в ее стремлении к стабильному и созидательному развитию", - говорится в сообщении.Согласно пресс-релизу, президенты подтвердили готовность к совместной работе по всему спектру двусторонней повестки дня, выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/kirgiziya-1592492918.html
киргизия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592442487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37e0c01ede05d9aecfe07bb47a8cf93c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
садыр жапаров, киргизия, казахстан

Токаев поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

09:06 11.01.2021 (обновлено: 09:07 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии, сообщила пресс-служба лидера Казахстана.
"Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах, отметив, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по дальнейшему укреплению государственности и обеспечению устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.
Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братской Киргизией в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, что отвечает коренным интересам народов двух стран.
"Садыр Жапаров поблагодарил главу государства и весь казахстанский народ за неизменную поддержку Кыргызской Республики в ее стремлении к стабильному и созидательному развитию", - говорится в сообщении.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров голосует на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 20:15
Заметили нарушения. Конкуренты Жапарова отказались признать итоги выборов
Согласно пресс-релизу, президенты подтвердили готовность к совместной работе по всему спектру двусторонней повестки дня, выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций.
 
Садыр ЖапаровКиргизияКазахстан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
15:01Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
14:59Finnair возобновит полеты в Россию
Лента новостейМолния