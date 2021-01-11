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Религия и мировоззрение
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Главный секретарь синода Кипрской православной церкви умер от COVID-19
Главный секретарь синода Кипрской православной церкви умер от COVID-19
Архиепископия Кипра сообщила о кончине главного секретаря синода Кипрской православной церкви архимандрита Григориоса Мусоурулиса, ему было 70 лет. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:24
2021-01-11T17:47
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АФИНЫ, 11 янв – РИА Новости. Архиепископия Кипра сообщила о кончине главного секретаря синода Кипрской православной церкви архимандрита Григориоса Мусоурулиса, ему было 70 лет.Кипрское агентство новостей сообщило, что 17 декабря у архимандрита выявили коронавирус. С 26 декабря он находился в больнице. Два дня назад его состояние ухудшилось.Архиепископия сообщила, что похороны состоятся в четверг 14 января с соблюдением всех мер, предусмотренных протоколами по защите от коронавируса.Мусоурулис родился в 1950 году на острове Хиос. Главным секретарем синода Кипрской церкви он был назначен в январе 2018 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости - религия и мировоззрение, коронавирус covid-19, коронавирусы, кипр

Главный секретарь синода Кипрской православной церкви умер от COVID-19

17:24 11.01.2021 (обновлено: 17:47 11.01.2021)
 
© Фото : Святая Архиепископия КипраГлавный секретарь синода Кипрской православной церкви архимандрит Григориос Мусоурулис
Главный секретарь синода Кипрской православной церкви архимандрит Григориос Мусоурулис - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : Святая Архиепископия Кипра
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АФИНЫ, 11 янв – РИА Новости. Архиепископия Кипра сообщила о кончине главного секретаря синода Кипрской православной церкви архимандрита Григориоса Мусоурулиса, ему было 70 лет.
Кипрское агентство новостей сообщило, что 17 декабря у архимандрита выявили коронавирус. С 26 декабря он находился в больнице. Два дня назад его состояние ухудшилось.

Священная архиепископия Кипра с глубокой скорбью сообщает, что сегодня, в понедельник 11 января 2021 года, скончался архиграмматеас (главный секретарь) Священного синода Кипрской церкви архимандрит Григориос Мусоурулис.

Архиепископия сообщила, что похороны состоятся в четверг 14 января с соблюдением всех мер, предусмотренных протоколами по защите от коронавируса.
Мусоурулис родился в 1950 году на острове Хиос. Главным секретарем синода Кипрской церкви он был назначен в январе 2018 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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