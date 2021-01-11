https://ria.ru/20210111/kipr-1592606268.html

Главный секретарь синода Кипрской православной церкви умер от COVID-19

Главный секретарь синода Кипрской православной церкви умер от COVID-19

Архиепископия Кипра сообщила о кончине главного секретаря синода Кипрской православной церкви архимандрита Григориоса Мусоурулиса, ему было 70 лет. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:24

2021-01-11T17:24

2021-01-11T17:47

новости - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

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АФИНЫ, 11 янв – РИА Новости. Архиепископия Кипра сообщила о кончине главного секретаря синода Кипрской православной церкви архимандрита Григориоса Мусоурулиса, ему было 70 лет.Кипрское агентство новостей сообщило, что 17 декабря у архимандрита выявили коронавирус. С 26 декабря он находился в больнице. Два дня назад его состояние ухудшилось.Архиепископия сообщила, что похороны состоятся в четверг 14 января с соблюдением всех мер, предусмотренных протоколами по защите от коронавируса.Мусоурулис родился в 1950 году на острове Хиос. Главным секретарем синода Кипрской церкви он был назначен в январе 2018 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

кипр

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, коронавирус covid-19, коронавирусы, кипр