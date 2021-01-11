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Глава Кипра отверг обвинения в причастности к продаже "золотых паспортов"
Глава Кипра отверг обвинения в причастности к продаже "золотых паспортов"
Президент Кипра Никос Анастасиадис отверг обвинения в причастности к коррупции в связи с продажей "золотых паспортов". Принадлежавшую ему юридическую компанию... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:08
2021-01-11T10:08
ларнаки
никос анастасиадис
совет европы
кипр
саудовская аравия
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АФИНЫ, 11 янв - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис отверг обвинения в причастности к коррупции в связи с продажей "золотых паспортов". Принадлежавшую ему юридическую компанию контрольные органы проверяли несколько раз и не нашли никаких нарушений, сказал Анастасиадис в интервью газете "Политис".Кипр обвиняют в многочисленных нарушениях при выдаче "золотых паспортов" в обмен на инвестиции. Кипр с 1 ноября 2020 года отменил Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой инвесторы могли получить кипрское гражданство. Программа была отменена после выхода в эфир программы-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам.Президент Кипра в интервью отверг обвинения оппозиции в росте коррупции в годы его правления, однако признает, что в реализации КИП были нарушения. Он также заявил, что, если бы он знал, чем все обернется, он бы не поставил себя и членов своей семьи, которые теперь подвергаются критике, в трудное положение.По его словам, было много вводящих в заблуждение объявлений о том, что за 800 тысяч евро можно получить паспорт. "К сожалению, было нарушение", - сказал президент.Анастасиадис сказал, что всякий раз, когда обнаруживались слабые места, в программу вносились улучшения. "Например, в 2014 году уже не принималась покупка недвижимости за наличные и кредитными картами. Впоследствии через банки был введен более строгий контроль", - сказал он."В каком предыдущем правительстве у нас было столько обвинительных приговоров людям, которые были публичными людьми, либо депутатами, либо бывшими министрами", - заметил президент.Анастасиадис назвал сплетнями, что правительство массово продавало паспорта.На вопрос оппозиции об участии в программе его бывшей юридической компании президент ответил, что в его бывшей фирме 50% принадлежат двум дочерям, а 50% - двоим партнерам. "Из 6700 паспортов (выданных по КИП) моя юридическая фирма, которую я не контролирую, подала 57 заявок", - сообщил он.Анастасиадис заявил, что ничего аморального не совершал. "Что, президент республики составлял программу, чтобы те 8 или 9 миллиардов, которые пришли на Кипр, пришли в адвокатскую контору Никоса Анастасиадиса? Сколько тысяч рабочих в стране с 16% безработицы нашли работу? Как снизилась безработица?" - задал он вопросы."Когда избирается президент, должны ли его дети оставаться без работы?" - поинтересовался он.Анастасиадис заявил, что генеральный аудитор после жалобы оппозиции провел расследование в его юридической фирме и не нашел ничего незаконного. "Юридическую фирму Анастасиадиса проверяли Moneyval (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег) и МОКАС (кипрская служба по борьбе с финансовыми нарушениями), а также Коллегия адвокатов, налоговые органы. Ничего предосудительного. Где аморальное?" - сказал он.По словам Анастасиадиса, если бы знал, что будут возможны такие обвинения, он не передал бы свою фирму детям. Он заявил также, что строительная компания его зятя занимается строительством и не связана с инвестиционной программой, она имеет европейские награды.Анастасиадис сказал, что сожалеет о том, что летал в отпуск на Сейшельские острова вместе с семьей на самолете своего друга из Саудовской Аравией.В августе 2018 года Анастасиадис летал с семьей на отдых на самолете саудовского шейха. Самолёт базируется в аэропорту Ларнаки. После поездки Анастасиадис давал объяснения генерального аудитору."Я говорил, что, если бы потом понял, чем это обернётся, я бы не поехал. Но саудовцу в ответ не было оказано никакой услуги", - сказал президент Кипра.
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ларнаки, никос анастасиадис, совет европы, кипр, саудовская аравия

Глава Кипра отверг обвинения в причастности к продаже "золотых паспортов"

10:08 11.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Кипра Никос Анастасиадис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Республике Кипр
Президент Кипра Никос Анастасиадис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Республике Кипр - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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АФИНЫ, 11 янв - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис отверг обвинения в причастности к коррупции в связи с продажей "золотых паспортов". Принадлежавшую ему юридическую компанию контрольные органы проверяли несколько раз и не нашли никаких нарушений, сказал Анастасиадис в интервью газете "Политис".
Кипр обвиняют в многочисленных нарушениях при выдаче "золотых паспортов" в обмен на инвестиции. Кипр с 1 ноября 2020 года отменил Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой инвесторы могли получить кипрское гражданство. Программа была отменена после выхода в эфир программы-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам.
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Кипр отменил программу "золотых паспортов"
Президент Кипра в интервью отверг обвинения оппозиции в росте коррупции в годы его правления, однако признает, что в реализации КИП были нарушения. Он также заявил, что, если бы он знал, чем все обернется, он бы не поставил себя и членов своей семьи, которые теперь подвергаются критике, в трудное положение.
"Инвестиционная программа была программой стимулирования в то время, когда экономика высыхала в буквальном смысле слова. Множество строительных компаний не могли обслуживать свои кредиты, банки нуждались в ликвидности. Это было объявлено как мера, которая может помочь экономике. Существующая система натурализации, действующая с 2007 года, была существенно изменена. Как и любая другая программа, этой системой злоупотребляли. По крайней мере в четырёх случаях я созывал встречи компаний по использованию земли, различных поставщиков и предупреждал, что они в конечном итоге прекратят программу", - сказал Анастасиадис.
По его словам, было много вводящих в заблуждение объявлений о том, что за 800 тысяч евро можно получить паспорт. "К сожалению, было нарушение", - сказал президент.
Анастасиадис сказал, что всякий раз, когда обнаруживались слабые места, в программу вносились улучшения. "Например, в 2014 году уже не принималась покупка недвижимости за наличные и кредитными картами. Впоследствии через банки был введен более строгий контроль", - сказал он.
"В каком предыдущем правительстве у нас было столько обвинительных приговоров людям, которые были публичными людьми, либо депутатами, либо бывшими министрами", - заметил президент.
Анастасиадис назвал сплетнями, что правительство массово продавало паспорта.
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На вопрос оппозиции об участии в программе его бывшей юридической компании президент ответил, что в его бывшей фирме 50% принадлежат двум дочерям, а 50% - двоим партнерам. "Из 6700 паспортов (выданных по КИП) моя юридическая фирма, которую я не контролирую, подала 57 заявок", - сообщил он.
Анастасиадис заявил, что ничего аморального не совершал. "Что, президент республики составлял программу, чтобы те 8 или 9 миллиардов, которые пришли на Кипр, пришли в адвокатскую контору Никоса Анастасиадиса? Сколько тысяч рабочих в стране с 16% безработицы нашли работу? Как снизилась безработица?" - задал он вопросы.
"Когда избирается президент, должны ли его дети оставаться без работы?" - поинтересовался он.
Анастасиадис заявил, что генеральный аудитор после жалобы оппозиции провел расследование в его юридической фирме и не нашел ничего незаконного. "Юридическую фирму Анастасиадиса проверяли Moneyval (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег) и МОКАС (кипрская служба по борьбе с финансовыми нарушениями), а также Коллегия адвокатов, налоговые органы. Ничего предосудительного. Где аморальное?" - сказал он.
По словам Анастасиадиса, если бы знал, что будут возможны такие обвинения, он не передал бы свою фирму детям. Он заявил также, что строительная компания его зятя занимается строительством и не связана с инвестиционной программой, она имеет европейские награды.
Анастасиадис сказал, что сожалеет о том, что летал в отпуск на Сейшельские острова вместе с семьей на самолете своего друга из Саудовской Аравией.
В августе 2018 года Анастасиадис летал с семьей на отдых на самолете саудовского шейха. Самолёт базируется в аэропорту Ларнаки. После поездки Анастасиадис давал объяснения генерального аудитору.
"Я говорил, что, если бы потом понял, чем это обернётся, я бы не поехал. Но саудовцу в ответ не было оказано никакой услуги", - сказал президент Кипра.
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