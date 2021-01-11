https://ria.ru/20210111/kino-1592584530.html

Кинокритики вещательных компаний выбрали сериал, злодея и хоррор года

Кинокритики вещательных компаний выбрали сериал, злодея и хоррор года

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний объявила лауреатов Critics Choice Super Awards, сообщается на сайте премии. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:31

2021-01-11T16:31

2021-01-11T16:31

культура

кино и сериалы

новости культуры

pixar

шарлиз терон

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Ассоциация кинокритиков вещательных компаний объявила лауреатов Critics Choice Super Awards, сообщается на сайте премии. Больше всего упоминаний в качестве победителя в различных номинациях – у шоу "Пацаны" (лучший супер-геройский сериал, лучший актер в супергеройском сериале – Энтони Старр, он же – лучший злодей в сериале, лучшая актриса – Ая Кэш) и у комедии "Зависнуть в Палм-Спрингс" (лучший фантастический фильм, лучшие актриса и актер в фэнтези-ленте). Лучшей супергеройской картиной стала "Бессмертная гвардия" с Шарлиз Терон, хоррором – "Человека-невидимку", а лучшим анимационным проектом – "Душа" студии Pixar.Среди сериалов эксперты помимо "Пацанов" отметили "Викингов", "Страну Лавкрафта", "Мандалорца", "Сверхъестественное" и "Коня БоДжека".

https://ria.ru/20210102/horror-1591831967.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, pixar, шарлиз терон