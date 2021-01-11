Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210111/kino-1592584530.html
Кинокритики вещательных компаний выбрали сериал, злодея и хоррор года
Кинокритики вещательных компаний выбрали сериал, злодея и хоррор года
Ассоциация кинокритиков вещательных компаний объявила лауреатов Critics Choice Super Awards, сообщается на сайте премии. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:31
2021-01-11T16:31
культура
кино и сериалы
новости культуры
pixar
шарлиз терон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620405_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_872e36f96733224e0bf53c63426d2876.jpg
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Ассоциация кинокритиков вещательных компаний объявила лауреатов Critics Choice Super Awards, сообщается на сайте премии. Больше всего упоминаний в качестве победителя в различных номинациях – у шоу "Пацаны" (лучший супер-геройский сериал, лучший актер в супергеройском сериале – Энтони Старр, он же – лучший злодей в сериале, лучшая актриса – Ая Кэш) и у комедии "Зависнуть в Палм-Спрингс" (лучший фантастический фильм, лучшие актриса и актер в фэнтези-ленте). Лучшей супергеройской картиной стала "Бессмертная гвардия" с Шарлиз Терон, хоррором – "Человека-невидимку", а лучшим анимационным проектом – "Душа" студии Pixar.Среди сериалов эксперты помимо "Пацанов" отметили "Викингов", "Страну Лавкрафта", "Мандалорца", "Сверхъестественное" и "Коня БоДжека".
https://ria.ru/20210102/horror-1591831967.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620405_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_9010cc4fa3039a6043172c4f509a837e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, pixar, шарлиз терон

Кинокритики вещательных компаний выбрали сериал, злодея и хоррор года

16:31 11.01.2021
 
© Amazon Studios / Sony Pictures TelevisionКадр из сериала "Пацаны"
Кадр из сериала Пацаны - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Amazon Studios / Sony Pictures Television
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Ассоциация кинокритиков вещательных компаний объявила лауреатов Critics Choice Super Awards, сообщается на сайте премии.
Больше всего упоминаний в качестве победителя в различных номинациях – у шоу "Пацаны" (лучший супер-геройский сериал, лучший актер в супергеройском сериале – Энтони Старр, он же – лучший злодей в сериале, лучшая актриса – Ая Кэш) и у комедии "Зависнуть в Палм-Спрингс" (лучший фантастический фильм, лучшие актриса и актер в фэнтези-ленте).
Лучшей супергеройской картиной стала "Бессмертная гвардия" с Шарлиз Терон, хоррором – "Человека-невидимку", а лучшим анимационным проектом – "Душа" студии Pixar.
Среди сериалов эксперты помимо "Пацанов" отметили "Викингов", "Страну Лавкрафта", "Мандалорца", "Сверхъестественное" и "Коня БоДжека".
Кадр из фильма Чистота крови - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 17:38Культура
Названы лучшие фильмы ужасов 2020 года
 
КультураКино и сериалыНовости культурыPixarШарлиз Терон
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния