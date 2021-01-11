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https://ria.ru/20210111/kino-1591231011.html
Александр Невский: горжусь, что Шварценеггер называет меня другом
Александр Невский: горжусь, что Шварценеггер называет меня другом
Актер и продюсер Александр Невский снялся вместе с Майклом Мэдсеном и Эриком Робертсом в картине "Красные пророчества" об американском журналисте и офицере ФСБ, РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:00
2021-01-11T08:00
культура
юрий колокольников
кино и сериалы
знаменитости
александр балуев
александр невский
золотой глобус
светлана ходченкова
майкл мэдсен
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Актер и продюсер Александр Невский снялся вместе с Майклом Мэдсеном и Эриком Робертсом в картине "Красные пророчества" об американском журналисте и офицере ФСБ, борющемся с международными террористами. Перед премьерой он рассказал в интервью РИА Новости о стереотипных "плохих русских" в Голливуде, о том, как выживают мировые киностудии, можно ли российскому кино конкурировать с американским и какой совет ему дал Арнольд Шварценеггер.— Согласны ли с мнением, что до сих пор в Голливуде существует представление о "плохих русских в кино"?— К сожалению, из-за осложнившихся отношений между Россией и США "русские злодеи" появляются в американских фильмах и сериалах значительно чаще. Не думаю, что это чей-то заказ, просто голливудские продюсеры чутко реагируют на настроения в СМИ и в обществе. Но, к примеру, в моих фильмах русские и американцы вместе борются со злом, а не друг с другом. Продюсерам из России нужно создавать больше англоязычных кинокартин, а также участвовать в совместных проектах, в которых россияне показаны с хорошей стороны. Мой опыт доказывает, что это вполне возможно.— Как вообще в Голливуде относятся к русским актерам? Есть ли разница между тем, что сейчас, и как было десять-пятнадцать лет назад?— В Голливуде ко всем актерам одинаковое нормальное отношение, вне зависимости от того, откуда они. Но проблема в том, что многие российские артисты часто соглашались играть стереотипных злодеев, поэтому их практически не задействуют в других ролях. — В чем принципиальное отличие съемок и кинопроизводства в Голливуде и России?— Когда в 2003 году мы снимали в России мой первый международный проект "Московская жара", разница была большой. В Америке никто не опаздывает, съемочный график не нарушает, актеры ответственно относятся к работе и так далее. Но затем ситуация изменилась и, работая в Москве над картиной "Максимальный удар" в 2015-м, голливудский режиссер Анджей Бартковяк был в восторге от российской части нашей съемочной группы.Что же касается российского кинобизнеса, то "вырасти до уровня Голливуда" он может только в одном случае. Надо создавать продукт, действительно конкурентоспособный на мировом уровне, а также перестать полностью зависеть от поддержки государства.— С кем из голливудских коллег-актеров вы дружны?— Я переехал в Калифорнию в 1999-м, и в следующем году меня познакомили с Арнольдом Шварценеггером. Он посоветовал мне тогда задуматься о карьере кинопродюсера. В 2017-м именно Шварценеггер стал первым зрителем моего самого крупного фильма "Максимальный удар" и высоко оценил эту работу.Я горжусь тем, что он называет меня другом, ведь как раз его пример вдохновил меня когда-то взяться за гантели и изменить жизнь. Также я дружу со многими актерами-спортсменами, включая звезду фильма "Гладиатор" и сериала "Конан" Ральфа Мёллера (он и познакомил меня со Шварценеггером).— Расскажите о вашем герое в новом проекте "Красные пророчества". Чем он вас заинтересовал?— Его зовут Питер Морган, и зрителю только в конце станет понятно, на чьей он стороне. В политических триллерах я еще не снимался, поэтому проект меня очень заинтриговал. В отличие от персонажей, которых я играл ранее, Питер демонстрирует силу убеждения, а не мускулатуру, носит дорогой костюм и редко пользуется оружием.Над картиной работали несколько лет, и я рад, что мы закончили ее вовремя. Именно сейчас мировой аудитории следует посмотреть фильм о том, как американский журналист и офицер ФСБ предотвращают попытки международных террористов дестабилизировать ситуацию в России и помешать президентским выборам в США. — В "Красных пророчествах" также снимались Эрик Робертс, Майкл Мэдсен. Каково было с ними работать?— Я работал с Эриком на нескольких проектах и всегда рад новой встрече. Мэдсен — один из любимых актеров Квентина Тарантино, поэтому его участие в "Красных пророчествах" я активно приветствовал. В картине также снимались другие звезды: Каспер Ван Дин, Стивен Болдуин, Одед Фер. Все они — настоящие профессионалы.Кстати, каждый из них приезжал в Россию и остался в восторге от нашей столицы и гостеприимства россиян. Конечно, не обошлось и без курьезов. К примеру, Каспер Ван Дин, игравший офицера ФСБ, хотел освоить русский язык, чтобы лучше вжиться в роль, но быстро отказался от этой идеи.— Проект "Красные пророчества" снимался во время пандемии. Что было самым сложным для вас как актера?— Большую часть сцен продюсеру Александру Изотову удалось отснять еще до начала пандемии, но съемки в Лос-Анджелесе были летом. Мы соблюдали все меры безопасности и смогли уложится в одну неделю, а также задействовать минимальную съемочную группу.Постоянно быть в маске и снимать ее только в кадре было необычно, но я привык адекватно реагировать на проблемы и сложности.— Как сейчас выживают голливудские студии? Ведут съемки или отложили производство, особенно больших проектов?— Практически все съемки остановили, а премьеры и релизы — перенесли. Насколько я знаю, продолжается работа над несколькими сериалами, а также доснимают какие-то крупнобюджетные проекты, но все это — единичные случаи.Голливудские продюсеры в смятении, так как никто не способен прогнозировать даже ближайшее будущее. Но это дает возможность независимым кинокомпаниям громче заявить о себе и своих проектах. Конкуренция в данный момент минимальна. — Пандемия скажется на кинопрокате? Фильмы будут выходить в основном на онлайн-платформах или все же в кинотеатрах?— К сожалению, кинотеатральные сети страдают больше всего. В крупнейших городах США, включая Лос-Анджелес и Нью-Йорк, кинотеатры все еще закрыты. Думаю, к прежним показателям посещения зрителями кинотеатров мир вернется совсем нескоро.— Вы состоите в Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA, "Золотой глобус"). Дату присуждения следующей премии перенесли, а будут ли изменения в механизме голосования? — Нет, изменений не будет, но мы сейчас рассматриваем и картины, которые из-за пандемии не выходили в кинотеатральный прокат. Я рад, что Россия представлена несколькими сильными фильмами.— Какие ленты этого года вас впечатлили, какие бы вы отметили?— Мне приятно, что и в 2019-м, и в 2020-м было много талантливых картин. Естественно, я смотрел все эти фильмы. Голосование еще предстоит, поэтому я не могу называть фаворитов, однако горжусь тем, что не только создаю картины, но и участвую в продвижении российского кино за рубежом!
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юрий колокольников, кино и сериалы, знаменитости, александр балуев, александр невский, золотой глобус, светлана ходченкова, майкл мэдсен, арнольд шварценеггер, лос-анджелес, сша

Александр Невский: горжусь, что Шварценеггер называет меня другом

08:00 11.01.2021
 
© Фото : из архива Александра Невского Общественный деятель Александр Невский
 Общественный деятель Александр Невский - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : из архива Александра Невского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Актер и продюсер Александр Невский снялся вместе с Майклом Мэдсеном и Эриком Робертсом в картине "Красные пророчества" об американском журналисте и офицере ФСБ, борющемся с международными террористами. Перед премьерой он рассказал в интервью РИА Новости о стереотипных "плохих русских" в Голливуде, о том, как выживают мировые киностудии, можно ли российскому кино конкурировать с американским и какой совет ему дал Арнольд Шварценеггер.
— Согласны ли с мнением, что до сих пор в Голливуде существует представление о "плохих русских в кино"?
— К сожалению, из-за осложнившихся отношений между Россией и США "русские злодеи" появляются в американских фильмах и сериалах значительно чаще. Не думаю, что это чей-то заказ, просто голливудские продюсеры чутко реагируют на настроения в СМИ и в обществе. Но, к примеру, в моих фильмах русские и американцы вместе борются со злом, а не друг с другом.
Продюсерам из России нужно создавать больше англоязычных кинокартин, а также участвовать в совместных проектах, в которых россияне показаны с хорошей стороны. Мой опыт доказывает, что это вполне возможно.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРоссийский актер Александр Невский
Российский актер Александр Невский - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Российский актер Александр Невский
— Как вообще в Голливуде относятся к русским актерам? Есть ли разница между тем, что сейчас, и как было десять-пятнадцать лет назад?
— В Голливуде ко всем актерам одинаковое нормальное отношение, вне зависимости от того, откуда они. Но проблема в том, что многие российские артисты часто соглашались играть стереотипных злодеев, поэтому их практически не задействуют в других ролях.
© Above the Line Set Assistance & Security (2017)

Юрий Колокольников в фильме "Телохранитель киллера"

Кадр из фильма Телохранителе киллера
1 из 3

Юрий Колокольников в фильме "Телохранитель киллера"

© Above the Line Set Assistance & Security (2017)
© Amblin Entertainment (1998)

Александр Балуев в фильме "Столкновение с бездной"

Кадр из фильма Столкновение с бездной
2 из 3

Александр Балуев в фильме "Столкновение с бездной"

© Amblin Entertainment (1998)
© 20th Century Fox Film Corporation

Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха: Бессмертный"

Кадр из фильма Росомаха: Бессмертный
3 из 3

Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха: Бессмертный"

© 20th Century Fox Film Corporation
1 из 3

Юрий Колокольников в фильме "Телохранитель киллера"

© Above the Line Set Assistance & Security (2017)
2 из 3

Александр Балуев в фильме "Столкновение с бездной"

© Amblin Entertainment (1998)
3 из 3

Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха: Бессмертный"

© 20th Century Fox Film Corporation
— В чем принципиальное отличие съемок и кинопроизводства в Голливуде и России?
— Когда в 2003 году мы снимали в России мой первый международный проект "Московская жара", разница была большой. В Америке никто не опаздывает, съемочный график не нарушает, актеры ответственно относятся к работе и так далее. Но затем ситуация изменилась и, работая в Москве над картиной "Максимальный удар" в 2015-м, голливудский режиссер Анджей Бартковяк был в восторге от российской части нашей съемочной группы.
© Кинокомпания "Царь" (2004)

Невский в фильме "Московская жара"

Кадр из фильма Московская жара
1 из 2

Невский в фильме "Московская жара"

© Кинокомпания "Царь" (2004)
© Кинокомпания "Царь" (2004)Кадр из фильма "Московская жара"
Кадр из фильма Московская жара
2 из 2
Кадр из фильма "Московская жара"
© Кинокомпания "Царь" (2004)
1 из 2

Невский в фильме "Московская жара"

© Кинокомпания "Царь" (2004)
2 из 2
Кадр из фильма "Московская жара"
© Кинокомпания "Царь" (2004)
Что же касается российского кинобизнеса, то "вырасти до уровня Голливуда" он может только в одном случае. Надо создавать продукт, действительно конкурентоспособный на мировом уровне, а также перестать полностью зависеть от поддержки государства.
— С кем из голливудских коллег-актеров вы дружны?
— Я переехал в Калифорнию в 1999-м, и в следующем году меня познакомили с Арнольдом Шварценеггером. Он посоветовал мне тогда задуматься о карьере кинопродюсера. В 2017-м именно Шварценеггер стал первым зрителем моего самого крупного фильма "Максимальный удар" и высоко оценил эту работу.
© AP Photo / Edgar SchoepalАрнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Edgar Schoepal
Арнольд Шварценеггер
Я горжусь тем, что он называет меня другом, ведь как раз его пример вдохновил меня когда-то взяться за гантели и изменить жизнь. Также я дружу со многими актерами-спортсменами, включая звезду фильма "Гладиатор" и сериала "Конан" Ральфа Мёллера (он и познакомил меня со Шварценеггером).
© AP Photo / Kai-Uwe KnothНемецкий актер Ральф Мёллер во время церемонии вручения премии "Золотое перо — 2006" в Гамбурге, Германия
Немецкий актер Ральф Мёллер во время церемонии вручения премии Золотое перо 2006 в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Kai-Uwe Knoth
Немецкий актер Ральф Мёллер во время церемонии вручения премии "Золотое перо — 2006" в Гамбурге, Германия
— Расскажите о вашем герое в новом проекте "Красные пророчества". Чем он вас заинтересовал?
— Его зовут Питер Морган, и зрителю только в конце станет понятно, на чьей он стороне. В политических триллерах я еще не снимался, поэтому проект меня очень заинтриговал. В отличие от персонажей, которых я играл ранее, Питер демонстрирует силу убеждения, а не мускулатуру, носит дорогой костюм и редко пользуется оружием.
© Фото из личного архиваАктер Александр Невский на съемках фильма "Красные пророчества"
Актер Александр Невский на съемках фильма Красные пророчества - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото из личного архива
Актер Александр Невский на съемках фильма "Красные пророчества"
Над картиной работали несколько лет, и я рад, что мы закончили ее вовремя. Именно сейчас мировой аудитории следует посмотреть фильм о том, как американский журналист и офицер ФСБ предотвращают попытки международных террористов дестабилизировать ситуацию в России и помешать президентским выборам в США.
— В "Красных пророчествах" также снимались Эрик Робертс, Майкл Мэдсен. Каково было с ними работать?
— Я работал с Эриком на нескольких проектах и всегда рад новой встрече. Мэдсен — один из любимых актеров Квентина Тарантино, поэтому его участие в "Красных пророчествах" я активно приветствовал. В картине также снимались другие звезды: Каспер Ван Дин, Стивен Болдуин, Одед Фер. Все они — настоящие профессионалы.
© Фото из личного архиваАлександр Невский с Эриком Робертсом
Актер Александр Невский с Эриком Робертсом - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото из личного архива
Александр Невский с Эриком Робертсом
Кстати, каждый из них приезжал в Россию и остался в восторге от нашей столицы и гостеприимства россиян. Конечно, не обошлось и без курьезов. К примеру, Каспер Ван Дин, игравший офицера ФСБ, хотел освоить русский язык, чтобы лучше вжиться в роль, но быстро отказался от этой идеи.
— Проект "Красные пророчества" снимался во время пандемии. Что было самым сложным для вас как актера?
— Большую часть сцен продюсеру Александру Изотову удалось отснять еще до начала пандемии, но съемки в Лос-Анджелесе были летом. Мы соблюдали все меры безопасности и смогли уложится в одну неделю, а также задействовать минимальную съемочную группу.
© Фото из личного архиваАктер Александр Невский на съемках фильма "Красные пророчества"
Актер Александр Невский на съемках фильма Красные пророчества - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото из личного архива
Актер Александр Невский на съемках фильма "Красные пророчества"
Постоянно быть в маске и снимать ее только в кадре было необычно, но я привык адекватно реагировать на проблемы и сложности.
— Как сейчас выживают голливудские студии? Ведут съемки или отложили производство, особенно больших проектов?
— Практически все съемки остановили, а премьеры и релизы — перенесли. Насколько я знаю, продолжается работа над несколькими сериалами, а также доснимают какие-то крупнобюджетные проекты, но все это — единичные случаи.
Голливудские продюсеры в смятении, так как никто не способен прогнозировать даже ближайшее будущее. Но это дает возможность независимым кинокомпаниям громче заявить о себе и своих проектах. Конкуренция в данный момент минимальна.
— Пандемия скажется на кинопрокате? Фильмы будут выходить в основном на онлайн-платформах или все же в кинотеатрах?
— К сожалению, кинотеатральные сети страдают больше всего. В крупнейших городах США, включая Лос-Анджелес и Нью-Йорк, кинотеатры все еще закрыты. Думаю, к прежним показателям посещения зрителями кинотеатров мир вернется совсем нескоро.
— Вы состоите в Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA, "Золотой глобус"). Дату присуждения следующей премии перенесли, а будут ли изменения в механизме голосования?
— Нет, изменений не будет, но мы сейчас рассматриваем и картины, которые из-за пандемии не выходили в кинотеатральный прокат. Я рад, что Россия представлена несколькими сильными фильмами.
— Какие ленты этого года вас впечатлили, какие бы вы отметили?
— Мне приятно, что и в 2019-м, и в 2020-м было много талантливых картин. Естественно, я смотрел все эти фильмы. Голосование еще предстоит, поэтому я не могу называть фаворитов, однако горжусь тем, что не только создаю картины, но и участвую в продвижении российского кино за рубежом!
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