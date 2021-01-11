Александр Невский: горжусь, что Шварценеггер называет меня другом
© Фото : из архива Александра Невского Общественный деятель Александр Невский
© Фото : из архива Александра Невского
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Актер и продюсер Александр Невский снялся вместе с Майклом Мэдсеном и Эриком Робертсом в картине "Красные пророчества" об американском журналисте и офицере ФСБ, борющемся с международными террористами. Перед премьерой он рассказал в интервью РИА Новости о стереотипных "плохих русских" в Голливуде, о том, как выживают мировые киностудии, можно ли российскому кино конкурировать с американским и какой совет ему дал Арнольд Шварценеггер.
— Согласны ли с мнением, что до сих пор в Голливуде существует представление о "плохих русских в кино"?
— К сожалению, из-за осложнившихся отношений между Россией и США "русские злодеи" появляются в американских фильмах и сериалах значительно чаще. Не думаю, что это чей-то заказ, просто голливудские продюсеры чутко реагируют на настроения в СМИ и в обществе. Но, к примеру, в моих фильмах русские и американцы вместе борются со злом, а не друг с другом.
Продюсерам из России нужно создавать больше англоязычных кинокартин, а также участвовать в совместных проектах, в которых россияне показаны с хорошей стороны. Мой опыт доказывает, что это вполне возможно.
Российский актер Александр Невский
— Как вообще в Голливуде относятся к русским актерам? Есть ли разница между тем, что сейчас, и как было десять-пятнадцать лет назад?
— В Голливуде ко всем актерам одинаковое нормальное отношение, вне зависимости от того, откуда они. Но проблема в том, что многие российские артисты часто соглашались играть стереотипных злодеев, поэтому их практически не задействуют в других ролях.
© Above the Line Set Assistance & Security (2017)
Юрий Колокольников в фильме "Телохранитель киллера"
1 из 3
Юрий Колокольников в фильме "Телохранитель киллера"
© Above the Line Set Assistance & Security (2017)
© Amblin Entertainment (1998)
Александр Балуев в фильме "Столкновение с бездной"
2 из 3
Александр Балуев в фильме "Столкновение с бездной"
© Amblin Entertainment (1998)
© 20th Century Fox Film Corporation
Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха: Бессмертный"
3 из 3
Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха: Бессмертный"
© 20th Century Fox Film Corporation
1 из 3
Юрий Колокольников в фильме "Телохранитель киллера"
© Above the Line Set Assistance & Security (2017)
2 из 3
Александр Балуев в фильме "Столкновение с бездной"
© Amblin Entertainment (1998)
3 из 3
Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха: Бессмертный"
© 20th Century Fox Film Corporation
— В чем принципиальное отличие съемок и кинопроизводства в Голливуде и России?
— Когда в 2003 году мы снимали в России мой первый международный проект "Московская жара", разница была большой. В Америке никто не опаздывает, съемочный график не нарушает, актеры ответственно относятся к работе и так далее. Но затем ситуация изменилась и, работая в Москве над картиной "Максимальный удар" в 2015-м, голливудский режиссер Анджей Бартковяк был в восторге от российской части нашей съемочной группы.
— Когда в 2003 году мы снимали в России мой первый международный проект "Московская жара", разница была большой. В Америке никто не опаздывает, съемочный график не нарушает, актеры ответственно относятся к работе и так далее. Но затем ситуация изменилась и, работая в Москве над картиной "Максимальный удар" в 2015-м, голливудский режиссер Анджей Бартковяк был в восторге от российской части нашей съемочной группы.
© Кинокомпания "Царь" (2004)
Невский в фильме "Московская жара"
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Невский в фильме "Московская жара"
© Кинокомпания "Царь" (2004)
© Кинокомпания "Царь" (2004)Кадр из фильма "Московская жара"
2 из 2
Кадр из фильма "Московская жара"
© Кинокомпания "Царь" (2004)
1 из 2
Невский в фильме "Московская жара"
© Кинокомпания "Царь" (2004)
2 из 2
Кадр из фильма "Московская жара"
© Кинокомпания "Царь" (2004)
Что же касается российского кинобизнеса, то "вырасти до уровня Голливуда" он может только в одном случае. Надо создавать продукт, действительно конкурентоспособный на мировом уровне, а также перестать полностью зависеть от поддержки государства.
— С кем из голливудских коллег-актеров вы дружны?
— Я переехал в Калифорнию в 1999-м, и в следующем году меня познакомили с Арнольдом Шварценеггером. Он посоветовал мне тогда задуматься о карьере кинопродюсера. В 2017-м именно Шварценеггер стал первым зрителем моего самого крупного фильма "Максимальный удар" и высоко оценил эту работу.
© AP Photo / Edgar SchoepalАрнольд Шварценеггер
© AP Photo / Edgar Schoepal
Арнольд Шварценеггер
Я горжусь тем, что он называет меня другом, ведь как раз его пример вдохновил меня когда-то взяться за гантели и изменить жизнь. Также я дружу со многими актерами-спортсменами, включая звезду фильма "Гладиатор" и сериала "Конан" Ральфа Мёллера (он и познакомил меня со Шварценеггером).
© AP Photo / Kai-Uwe KnothНемецкий актер Ральф Мёллер во время церемонии вручения премии "Золотое перо — 2006" в Гамбурге, Германия
© AP Photo / Kai-Uwe Knoth
Немецкий актер Ральф Мёллер во время церемонии вручения премии "Золотое перо — 2006" в Гамбурге, Германия
— Расскажите о вашем герое в новом проекте "Красные пророчества". Чем он вас заинтересовал?
— Его зовут Питер Морган, и зрителю только в конце станет понятно, на чьей он стороне. В политических триллерах я еще не снимался, поэтому проект меня очень заинтриговал. В отличие от персонажей, которых я играл ранее, Питер демонстрирует силу убеждения, а не мускулатуру, носит дорогой костюм и редко пользуется оружием.
© Фото из личного архиваАктер Александр Невский на съемках фильма "Красные пророчества"
© Фото из личного архива
Актер Александр Невский на съемках фильма "Красные пророчества"
Над картиной работали несколько лет, и я рад, что мы закончили ее вовремя. Именно сейчас мировой аудитории следует посмотреть фильм о том, как американский журналист и офицер ФСБ предотвращают попытки международных террористов дестабилизировать ситуацию в России и помешать президентским выборам в США.
— В "Красных пророчествах" также снимались Эрик Робертс, Майкл Мэдсен. Каково было с ними работать?
— Я работал с Эриком на нескольких проектах и всегда рад новой встрече. Мэдсен — один из любимых актеров Квентина Тарантино, поэтому его участие в "Красных пророчествах" я активно приветствовал. В картине также снимались другие звезды: Каспер Ван Дин, Стивен Болдуин, Одед Фер. Все они — настоящие профессионалы.
© Фото из личного архиваАлександр Невский с Эриком Робертсом
© Фото из личного архива
Александр Невский с Эриком Робертсом
Кстати, каждый из них приезжал в Россию и остался в восторге от нашей столицы и гостеприимства россиян. Конечно, не обошлось и без курьезов. К примеру, Каспер Ван Дин, игравший офицера ФСБ, хотел освоить русский язык, чтобы лучше вжиться в роль, но быстро отказался от этой идеи.
— Проект "Красные пророчества" снимался во время пандемии. Что было самым сложным для вас как актера?
— Большую часть сцен продюсеру Александру Изотову удалось отснять еще до начала пандемии, но съемки в Лос-Анджелесе были летом. Мы соблюдали все меры безопасности и смогли уложится в одну неделю, а также задействовать минимальную съемочную группу.
© Фото из личного архиваАктер Александр Невский на съемках фильма "Красные пророчества"
© Фото из личного архива
Актер Александр Невский на съемках фильма "Красные пророчества"
Постоянно быть в маске и снимать ее только в кадре было необычно, но я привык адекватно реагировать на проблемы и сложности.
— Как сейчас выживают голливудские студии? Ведут съемки или отложили производство, особенно больших проектов?
— Практически все съемки остановили, а премьеры и релизы — перенесли. Насколько я знаю, продолжается работа над несколькими сериалами, а также доснимают какие-то крупнобюджетные проекты, но все это — единичные случаи.
Голливудские продюсеры в смятении, так как никто не способен прогнозировать даже ближайшее будущее. Но это дает возможность независимым кинокомпаниям громче заявить о себе и своих проектах. Конкуренция в данный момент минимальна.
— Пандемия скажется на кинопрокате? Фильмы будут выходить в основном на онлайн-платформах или все же в кинотеатрах?
— К сожалению, кинотеатральные сети страдают больше всего. В крупнейших городах США, включая Лос-Анджелес и Нью-Йорк, кинотеатры все еще закрыты. Думаю, к прежним показателям посещения зрителями кинотеатров мир вернется совсем нескоро.
— Вы состоите в Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA, "Золотой глобус"). Дату присуждения следующей премии перенесли, а будут ли изменения в механизме голосования?
— Нет, изменений не будет, но мы сейчас рассматриваем и картины, которые из-за пандемии не выходили в кинотеатральный прокат. Я рад, что Россия представлена несколькими сильными фильмами.
— Какие ленты этого года вас впечатлили, какие бы вы отметили?
— Мне приятно, что и в 2019-м, и в 2020-м было много талантливых картин. Естественно, я смотрел все эти фильмы. Голосование еще предстоит, поэтому я не могу называть фаворитов, однако горжусь тем, что не только создаю картины, но и участвую в продвижении российского кино за рубежом!
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