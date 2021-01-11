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Умерла ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева
Умерла ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева
Умерла ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" Елена Катаева. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:54
2021-01-11T14:05
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
мгту "станкин"
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Умерла ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" Елена Катаева."Причина — последствия коронавируса. Елена Георгиевна была госпитализирована в декабре прошлого года", — сообщили РИА Новости в вузе.Катаевой было 63 года. Соболезнования родным погибшей выразил глава Минобрнауки Валерий Фальков."Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам", — приводит пресс-служба ведомства слова министра.Елена Катаева родилась в 1956 году в Ленинграде. В 90-х Катаева работала в госструктурах, в частности, в команде Анатолия Собчака в Ленсовете, а затем и в мэрии Санкт-Петербурга, также в аппарате правительства, администрации президента. С 2001 по 2002 год занимала должность замминистра природных ресурсов, впоследствии работала в ЦБ и госкорпорациях. Ректором МГТУ Катаева была с августа 2017 года.
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валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мгту "станкин", общество

Умерла ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева

12:54 11.01.2021 (обновлено: 14:05 11.01.2021)
 
© Фото : МГТУ "СТАНКИН"Ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева
Ректор МГТУ Станкин Елена Катаева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : МГТУ "СТАНКИН"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Умерла ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" Елена Катаева.
"Причина — последствия коронавируса. Елена Георгиевна была госпитализирована в декабре прошлого года", — сообщили РИА Новости в вузе.
Катаевой было 63 года. Соболезнования родным погибшей выразил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам", — приводит пресс-служба ведомства слова министра.
Елена Катаева родилась в 1956 году в Ленинграде. В 90-х Катаева работала в госструктурах, в частности, в команде Анатолия Собчака в Ленсовете, а затем и в мэрии Санкт-Петербурга, также в аппарате правительства, администрации президента. С 2001 по 2002 год занимала должность замминистра природных ресурсов, впоследствии работала в ЦБ и госкорпорациях. Ректором МГТУ Катаева была с августа 2017 года.
 
Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)МГТУ "Станкин"Общество
 
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