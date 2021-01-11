https://ria.ru/20210111/kataeva-1592556768.html

Умерла ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева

Умерла ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева

Умерла ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" Елена Катаева. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:54

2021-01-11T12:54

2021-01-11T14:05

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

мгту "станкин"

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Умерла ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" Елена Катаева."Причина — последствия коронавируса. Елена Георгиевна была госпитализирована в декабре прошлого года", — сообщили РИА Новости в вузе.Катаевой было 63 года. Соболезнования родным погибшей выразил глава Минобрнауки Валерий Фальков."Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам", — приводит пресс-служба ведомства слова министра.Елена Катаева родилась в 1956 году в Ленинграде. В 90-х Катаева работала в госструктурах, в частности, в команде Анатолия Собчака в Ленсовете, а затем и в мэрии Санкт-Петербурга, также в аппарате правительства, администрации президента. С 2001 по 2002 год занимала должность замминистра природных ресурсов, впоследствии работала в ЦБ и госкорпорациях. Ректором МГТУ Катаева была с августа 2017 года.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мгту "станкин", общество