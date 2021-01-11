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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/karantin-1592608818.html
В Армении продлили карантин из-за коронавируса на полгода
В Армении продлили карантин из-за коронавируса на полгода
Правительство Армении продлило до 11 июля карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 января, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:34
2021-01-11T18:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Правительство Армении продлило до 11 июля&nbsp;карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 января, сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина республики."Продлить введенный в Армении с 11 сентября по 11 января карантин на шесть месяцев, до 17.00 (16.00 мск) 11 июля", - говорится в правительственном постановлении, текст которого размещен на сайте кабмина.Согласно принятому в понедельник решению, иностранцам разрешается въезжать на территорию Армении в условиях карантина не только воздушным путем, но и через наземные пропускные пункты при наличии у них отрицательных результатов ПЦР-тестов, сделанных не позже, чем за 72 часа до отправления в страну. Иностранные граждане могут сдать тесты и на территории пограничного пропускного пункта и дождаться его результатов в самоизоляции.Кроме того, сняты ограничения на число участников общественных мероприятий, ранее оно не должно было превышать 60. Разрешаются также мероприятия в закрытых территориях.Ранее парламент Армении принял законодательный пакет, предусматривающий механизмы борьбы с эпидемией коронавируса посредством карантина без правового режима чрезвычайного положения. Законопроект допускает установление в рамках карантина (в случае угрозы заноса или распространения инфекционных заболеваний) особого режима въезда и выезда в зоне эпидемии, временное прекращение или ограничение сообщения через госграницу, ограничение на свободное передвижение граждан и транспортных средств, обсервацию, самоизоляцию и изоляцию.По данным минюста Армении, поправки предусматривают возможность принятия и более строгих мер, в частности, введение ограничений на проведение собраний и общественных мероприятий, передвижение товаров. Вместе с тем, в условиях карантина не действует система электронного отслеживания для определения местонахождения граждан, а также запрет на экономическую деятельность и проведение выборов. Организация митингов и демонстраций сейчас в Армении разрешена при соблюдении правил безопасности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, армения, в мире

В Армении продлили карантин из-за коронавируса на полгода

17:34 11.01.2021 (обновлено: 18:13 11.01.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Правительство Армении продлило до 11 июля карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 января, сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина республики.
"Продлить введенный в Армении с 11 сентября по 11 января карантин на шесть месяцев, до 17.00 (16.00 мск) 11 июля", - говорится в правительственном постановлении, текст которого размещен на сайте кабмина.
Согласно принятому в понедельник решению, иностранцам разрешается въезжать на территорию Армении в условиях карантина не только воздушным путем, но и через наземные пропускные пункты при наличии у них отрицательных результатов ПЦР-тестов, сделанных не позже, чем за 72 часа до отправления в страну. Иностранные граждане могут сдать тесты и на территории пограничного пропускного пункта и дождаться его результатов в самоизоляции.
Кроме того, сняты ограничения на число участников общественных мероприятий, ранее оно не должно было превышать 60. Разрешаются также мероприятия в закрытых территориях.
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Ранее парламент Армении принял законодательный пакет, предусматривающий механизмы борьбы с эпидемией коронавируса посредством карантина без правового режима чрезвычайного положения. Законопроект допускает установление в рамках карантина (в случае угрозы заноса или распространения инфекционных заболеваний) особого режима въезда и выезда в зоне эпидемии, временное прекращение или ограничение сообщения через госграницу, ограничение на свободное передвижение граждан и транспортных средств, обсервацию, самоизоляцию и изоляцию.
По данным минюста Армении, поправки предусматривают возможность принятия и более строгих мер, в частности, введение ограничений на проведение собраний и общественных мероприятий, передвижение товаров. Вместе с тем, в условиях карантина не действует система электронного отслеживания для определения местонахождения граждан, а также запрет на экономическую деятельность и проведение выборов. Организация митингов и демонстраций сейчас в Армении разрешена при соблюдении правил безопасности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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