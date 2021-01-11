https://ria.ru/20210111/karantin-1592608818.html

В Армении продлили карантин из-за коронавируса на полгода

В Армении продлили карантин из-за коронавируса на полгода

Правительство Армении продлило до 11 июля карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 января, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:34

2021-01-11T17:34

2021-01-11T18:13

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коронавирус covid-19

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ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Правительство Армении продлило до 11 июля карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 января, сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина республики."Продлить введенный в Армении с 11 сентября по 11 января карантин на шесть месяцев, до 17.00 (16.00 мск) 11 июля", - говорится в правительственном постановлении, текст которого размещен на сайте кабмина.Согласно принятому в понедельник решению, иностранцам разрешается въезжать на территорию Армении в условиях карантина не только воздушным путем, но и через наземные пропускные пункты при наличии у них отрицательных результатов ПЦР-тестов, сделанных не позже, чем за 72 часа до отправления в страну. Иностранные граждане могут сдать тесты и на территории пограничного пропускного пункта и дождаться его результатов в самоизоляции.Кроме того, сняты ограничения на число участников общественных мероприятий, ранее оно не должно было превышать 60. Разрешаются также мероприятия в закрытых территориях.Ранее парламент Армении принял законодательный пакет, предусматривающий механизмы борьбы с эпидемией коронавируса посредством карантина без правового режима чрезвычайного положения. Законопроект допускает установление в рамках карантина (в случае угрозы заноса или распространения инфекционных заболеваний) особого режима въезда и выезда в зоне эпидемии, временное прекращение или ограничение сообщения через госграницу, ограничение на свободное передвижение граждан и транспортных средств, обсервацию, самоизоляцию и изоляцию.По данным минюста Армении, поправки предусматривают возможность принятия и более строгих мер, в частности, введение ограничений на проведение собраний и общественных мероприятий, передвижение товаров. Вместе с тем, в условиях карантина не действует система электронного отслеживания для определения местонахождения граждан, а также запрет на экономическую деятельность и проведение выборов. Организация митингов и демонстраций сейчас в Армении разрешена при соблюдении правил безопасности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/lokdaun-1592298154.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, армения, в мире