https://ria.ru/20210111/karabakh-1592614039.html

Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован

Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован

Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, вопрос статуса региона еще предстоит определить, и Ереван готов к переговорам по этой теме, заявил... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:57

2021-01-11T17:57

2021-01-11T18:07

обсе

москва

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, вопрос статуса региона еще предстоит определить, и Ереван готов к переговорам по этой теме, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонних переговоров лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Москве.Он отметил, что конфликт в Карабахе пока не урегулирован."Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха. Конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу", - сказал Пашинян.

москва

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, москва, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, в мире