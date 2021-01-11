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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592614039.html
Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован
Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован
Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, вопрос статуса региона еще предстоит определить, и Ереван готов к переговорам по этой теме, заявил... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:57
2021-01-11T18:07
обсе
москва
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, вопрос статуса региона еще предстоит определить, и Ереван готов к переговорам по этой теме, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонних переговоров лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Москве.Он отметил, что конфликт в Карабахе пока не урегулирован."Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха. Конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу", - сказал Пашинян.
москва
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обсе, москва, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, в мире

Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован

17:57 11.01.2021 (обновлено: 18:07 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, вопрос статуса региона еще предстоит определить, и Ереван готов к переговорам по этой теме, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонних переговоров лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Москве.
Он отметил, что конфликт в Карабахе пока не урегулирован.
"Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха. Конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу", - сказал Пашинян.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕМоскваАзербайджанАрменияНикол ПашинянНагорный КарабахВ мире
 
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