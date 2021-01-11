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Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован
Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован
Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, вопрос статуса региона еще предстоит определить, и Ереван готов к переговорам по этой теме, заявил... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:57
2021-01-11T17:57
2021-01-11T18:07
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армения
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Конфликт в Нагорном Карабахе еще не урегулирован, вопрос статуса региона еще предстоит определить, и Ереван готов к переговорам по этой теме, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонних переговоров лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Москве.Он отметил, что конфликт в Карабахе пока не урегулирован."Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха. Конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу", - сказал Пашинян.
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обсе, москва, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, в мире