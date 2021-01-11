https://ria.ru/20210111/ivanishvili-1592552282.html

Биография Бидзины Иванишвили

Биография Бидзины Иванишвили

Грузинский политик, бизнесмен Бидзина Иванишвили родился 18 февраля 1956 года в селе Чорвила Сачхерского района Грузии. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:36

2021-01-11T12:36

2021-01-11T12:36

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Грузинский политик, бизнесмен Бидзина Иванишвили родился 18 февраля 1956 года в селе Чорвила Сачхерского района Грузии.В 1980 году окончил с отличием инженерно-экономический факультет Тбилисского государственного университета. С 1982 по 1986 год учился в аспирантуре Московского института труда и социальных проблем, где защитил кандидатскую диссертацию. Трудовую деятельность начал во время учебы в университете – работал уборщиком и рабочим на литейно-механическом заводе. После окончания университета продолжил работать на этом же заводе сначала старшим инженером, а затем руководителем лаборатории по научной организации труда. После защиты диссертации вернулся в Тбилиси, где устроился на должность старшего научного сотрудника местного филиала НИИ труда.В 1987 году Иванишвили зарегистрировал свой первый кооператив. Он собирался заниматься производством находившихся в то время в дефиците армированных шлангов, но в итоге начал продавать компьютеры. В конце 1980-х годов Иванишвили вновь приехал в Москву, где начал работать заместителем начальника отдела Всесоюзного центра коммерческой информации Федерации непрофессиональных кинематографистов Общества друзей кино.В 1988 году вместе с друзьями основал кооператив "Агро Прогресс", который впоследствии превратился в предпринимательскую компанию. В 1990 году основал банк "Российский кредит". В 1991 году стал президентом и председателем совета директоров банка "Российский кредит", а также учредителем и владельцем финансово-предпринимательской группы "Уникор". В сентябре 1994 года он ушел с поста президента банка "Российский кредит".В 1992 году Иванишвили вошел в состав совета директоров АКБ "МаркПольБанк", а в 1993 году вместе с другом учредил "Импэксбанк". Иванишвили также создал первый в России банковский колледж, в котором сам же читал лекции.В 1994 году уехал в США, затем перебрался во Францию.В 1995 году Иванишвили вернулся в Россию и стал первым вице-президентом банка "Российский кредит". В мае 1995 года предприниматель получил должность генерального директора ТОО "Инфинтрейд" и стал учредителем ТОО "Триада-1", владевшего пакетом акций Лебединского горнообогатительного комбината (ГОК).В 1996 году основал Cartu Bank.В 1997 году создал холдинговую компанию "Металлоинвест" для управления промышленными активами и недвижимостью.В 2000 году – первый заместитель генерального директора ОАО "Стойленский ГОК". В том же году он основал агропромышленную корпорацию "Стойленская Нива", объединившую более тридцати предприятий и ряд инфраструктурных объектов в Белгородской, Воронежской, Курской и Смоленской областях. В 2002 году создал сеть аптек "Доктор Столетов".С ноября 2003 года по май 2006 года – член совета директоров ОАО КБ "Импэксбанк". В 2004 году функции управления активами перевел на УК "Уникор" и переехал жить в Грузию, где активно занимался благотворительностью. В 2011 году Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". С 25 октября 2012 года по 17 ноября 2013 года лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили возглавлял правительство Грузии. В 2013 году Иванишвили ушел из политики. В 2014 году основал общественное движение "2030", а также общественную организацию "Гражданин". В мае 2018 года Иванишвили занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В 2020 году "Грузинская мечта" по итогам выборов снова стала правящей партией.В январе 2021 года Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики.Бизнесмен является учредителем Международного благотворительного фонда. Он имеет звание кавалера французского ордена Почетного легиона. Бидзина Иванишвили женат, у него четверо детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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