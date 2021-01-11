https://ria.ru/20210111/iran-1592536430.html
СМИ: Иран направил запрос Интерполу на аресты по делу об убийстве физика
СМИ: Иран направил запрос Интерполу на аресты по делу об убийстве физика
Иран направил запрос Интерполу на арест четырех человек в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщило в понедельник агентство ISNA со ссылкой... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:14
2021-01-11T11:14
2021-01-11T11:14
мохсен фахризаде
министерство обороны ирана
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тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 11 янв – РИА Новости. Иран направил запрос Интерполу на арест четырех человек в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщило в понедельник агентство ISNA со ссылкой на власти."Интерполу передан запрос на выдачу "красного уведомления" на четырех человек, ответственных за убийство Фахризаде", - сказал официальный представитель полиции страны Мехди Хаджиан.Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны Ирана и занимал должность замглавы военного ведомства.По данным агентства Fars, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.В Иране подтвердили эту информацию, сообщив, что было использовано высокотехнологичное оружие, наводившееся со спутника.Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии и сообщали о задержании лиц, причастных к покушению.
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мохсен фахризаде, министерство обороны ирана, интерпол, тегеран (город), иран, сша, в мире
ТЕГЕРАН, 11 янв – РИА Новости. Иран
направил запрос Интерполу
на арест четырех человек в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
, сообщило в понедельник агентство ISNA
со ссылкой на власти.
"Интерполу передан запрос на выдачу "красного уведомления" на четырех человек, ответственных за убийство Фахризаде", - сказал официальный представитель полиции страны Мехди Хаджиан.
Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны Ирана и занимал должность замглавы военного ведомства.
По данным агентства Fars
, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
В Иране подтвердили эту информацию, сообщив, что было использовано высокотехнологичное оружие, наводившееся со спутника.
Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии и сообщали о задержании лиц, причастных к покушению.