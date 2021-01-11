https://ria.ru/20210111/impichment-1592651062.html

Демократы собрали достаточное для импичмента Трампа число голосов

Демократы собрали достаточное для импичмента Трампа число голосов

По крайней мере 218 конгрессменов поддержали резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Об этом пишет Politico. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-11T23:35

2021-01-11T23:35

2021-01-12T00:16

майк пенс

нэнси пелоси

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. По крайней мере 218 конгрессменов поддержали резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.По информации издания, этого количества голосов достаточно для того, чтобы документ утвердили для проведения голосования в палате представителей конгресса США.Действующего президента Соединенных Штатов попытаются отстранить от должности за "подстрекательство к мятежу" у Капитолия на прошлой неделе, повлекшему смерть людей.Спикер Нэнси Пелоси дала понять, что палата представителей проголосует по этому документу, если Трамп откажется уйти в отставку, а вице-президент Майк Пенс не предпримет никаких действий, чтобы отстранить его в соответствии с 25-й поправкой.Ранее днем демократы официально внесли в конгресс США статью об импичменте Дональду Трампу за "подстрекательство к мятежу". В документе говорится, что президент страны заслуживает отстранения и в будущем не должен занимать выборные должности, поскольку совершил преступление, "разжигая насилие" против властей Соединенных Штатов.В случае поддержки резолюции палатой представителей далее за нее должны проголосовать две трети членов сената, который выйдет с каникул только 19 января.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/tramp-1592641728.html

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майк пенс, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире