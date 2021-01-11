https://ria.ru/20210111/impichment-1592632129.html

В конгресс внесли статью импичмента Трампу о "подстрекательстве к мятежу"

В конгресс внесли статью импичмента Трампу о "подстрекательстве к мятежу"

Демократы официально внесли в конгресс США статью импичмента Дональду Трампу о "подстрекательстве к мятежу", сообщает The Hill. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T19:28

2021-01-11T19:28

2021-01-11T19:52

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Демократы официально внесли в конгресс США статью импичмента Дональду Трампу о "подстрекательстве к мятежу", сообщает The Hill.Как говорится в тексте документа, действующий президент заслуживает импичмента и в будущем не должен занимать любые выборные должности, так как Конституция запрещает это лицам, "вовлеченным в мятеж или восстание" против Соединенных Штатов. По мнению законодателей, Трамп совершил преступление, "разжигая насилие" против американских властей.В случае поддержки резолюции палатой представителей далее за нее должны проголосовать две трети членов сената, который выйдет с каникул только 19 января.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа в знак протеста ушли в отставку. Избранный президент Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20210111/ssha-1592479076.html

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, конгресс сша, демократическая партия сша, сша, в мире