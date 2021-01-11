В конгресс внесли статью импичмента Трампу о "подстрекательстве к мятежу"
19:28 11.01.2021 (обновлено: 19:52 11.01.2021)
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Демократы официально внесли в конгресс США статью импичмента Дональду Трампу о "подстрекательстве к мятежу", сообщает The Hill.
Как говорится в тексте документа, действующий президент заслуживает импичмента и в будущем не должен занимать любые выборные должности, так как Конституция запрещает это лицам, "вовлеченным в мятеж или восстание" против Соединенных Штатов. По мнению законодателей, Трамп совершил преступление, "разжигая насилие" против американских властей.
В случае поддержки резолюции палатой представителей далее за нее должны проголосовать две трети членов сената, который выйдет с каникул только 19 января.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.
Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа в знак протеста ушли в отставку. Избранный президент Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.